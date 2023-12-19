Dayanışma özgürlüğün yolunu açtı: Celalettin Can tahliye edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için 1 günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası alan 78'liler Girişimi Sözcüsü, yazar Celalettin Can tahliye edildi.

HABER MERKEZİ

78'liler Girişimi Sözcüsü, yazar Celalettin Can, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevinden tahliye edildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Celalettin Can'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Keskin, paylaşımında, Can'ın tahliye edildiği bilgisini vererek "Siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde olan tüm mahpuslar tahliye olmalı" ifadelerini kullandı.

Keskin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sonunda.. Zulmün sonunda Celalettin Can tahliye oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde olan tüm mahpuslar tahliye olmalı.!! Özellikle ve öncelikle hasta mahpuslar!"

Sonunda.. Zulmün sonunda Celalettin Can tahliye oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde olan tüm mahpuslar tahliye olmalı.!! Özellikle ve öncelikle hasta mahpuslar! pic.twitter.com/21a7sL0121 — Eren Keskin (@KeskinEren1) December 19, 2023

CAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Serbest bırakılmasının ardından tutuklu bulunduğu İstanbul Marmara Kapalı Cezaevi önünde konuşan Can, “Özgürlük denilebilirse bugün özgürlüğüme kavuştum ancak bir tarafım buruk çünkü benden daha ağır durumda olan yüzlerce arkadaşı Marmara Cezaevi’nde bırakarak çıktım. Haksız, hukuksuz ve sahipsiz bir şekilde orada yatıyorlar. Sadece Marmara Cezaevi’nde değil Türkiye’nin her bir tarafında denetimli serbestlik hakkından insanları yararlandırmıyorlar” dedi.

Can son olarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin demokratik, ilerici güçleri muhakkak ki cezaevi sorununa el atmalı. Arkadaşlarımızı faşizme karşı demokrasi mücadelesi yürüten, bunun bedelini defalarca ödeyen arkadaşlarımızın bırakılması için çaba içerisinde girilmeli. Cezaevinde bulunduğu sürede İnsan Hakları Derneği’nin avukatları, birtakım milletvekillerinin, kitle örgütlerinin, 78’liler Girişimi bütün olarak dayanışmasını gördüm. Onların verdiği mücadele sonucu erken bırakıldım yoksa cezam sonuna kadar işletilecekti. İsterim ki bu dayanışma bütün demokrasi mücadelesi veren ve bu nedenle içeride bulunan yoldaşlarımız serbest bırakılsın.”

NE OLMUŞTU?

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan aralarında Celalettin Can, İhsan Çaralan, Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Öncü Akgül ve Faruk Eren’in de bulunduğu 13 gazeteci yargılanmıştı.

Mahkeme heyeti, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol’a “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yıl 9 ay hapis cezası vermiş, 1 yıl 3 aya mahkum ettiği İhsan Çaralan, Faruk Eren, Fehim Işık ve Celal Başlangıç ile ilgili ceza hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Celalettin Can’a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ise ertelenmemişti.

Cezası kesinleşen Can, cezasının infazı için 31 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Denetimli serbestlik talebi reddedilen Can, Metris Cezaevi'ne konulmuştu.