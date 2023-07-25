Dayatmalara rağmen tercih Fen

LGS’nin yerleştirme sonuçları, iktidarın tüm çabasına karşın öğrencilerin dini eğitim yerine akademik eğitimden yana olduğunu ortaya koydu. Fen ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanları tamamen doldu.

Mustafa BİLDİRCİN

4 Haziran’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, AKP iktidarının eğitim yatırımlarında büyük yer tutan dini ve mesleki eğitimin, “Beklenilen düzeyde” ilgi görmediğini bir kez daha gösterdi. 2023 LGS kapsamında 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon 14 bin 675 öğrenci sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Öğrencilerin yüzde 95'inin tercihlerine yerleştiği açıklandı.

FEN LİSELERİ TIKA BASA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavla öğrenci alan okullar için açtığı 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı yüzde 97,80 olarak hesaplandı. Okul türlerine göre kontenjan doluluk oranları ise dikkati çekti. Kısıtlı kontenjanı bulunan fen ve sosyal bilimler liseleri ağzına kadar doldu.

ANADOLU’DA YÜZDE 99

Öğrenci tercihlerinin büyük oranda yoğunlaştığı Anadolu liseleri için 71 bin 90 olarak ayrılan kontenjanın 70 bin 944’ünün dolduğu ifade edildi. Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 99,79 olarak kaydedildi.

DİNİ EĞİTİME İLGİSİZLİK

İktidarın okullaşma politikasının en önemli iki ayağı olan dini ve mesleki eğitim yapan okullar ise diğerlerinden geride kaldı. Buna göre, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı yüzde 96, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı ise yüzde 93 olarak hesaplandı.

KAYNAKLAR DİNİ EĞİTİME

MEB’in, 2012-2022 yılları arasında okul inşaatları için harcadığı paranın okul türlerine göre dağılımı, okullaşma politikasının dini eğitim üzerine kurulduğunu açığa çıkardı. 2012-2022 döneminde okul inşaatları için harcanan para, okul türlerine göre şöyle sıralandı:

•İmam hatip lisesi ve uygulama atölyesi inşaatları: 128,5 milyon TL

•Anadolu lisesi inşaatları: 68,8 milyon TL

•Fen lisesi inşaatları: 25 milyon TL

TERCİH DAYATMASI

İmam hatip ve meslek liselerindeki doluluğun artmasında ise tercih sistemindeki dayatmanın büyük etkisi oldu. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, yerel yerleştirmelerde öğrencilerin beş tercihinden en az ikisinin Anadolu imam hatip lisesi ya da mesleki ve teknik Anadolu lisesi olması zorunlu kılıyor.