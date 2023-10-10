DBP Eş Genel Başkanı Zekiye İlbasan tutuklandı

DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasının yıldönümü nedeniyle dün Diyarbakır'da düzenlenen eylemde gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Diyarbakır’da Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının yıldönümü nedeniyle düzenlenen eylemde gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı.

Dün, Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar’ın da olduğu milletvekilleri, parti temsilcilerinden oluşan grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.

Basın açıklaması ve yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri gruba müdahalede bulundu. Çıkan arbede sonrası 104 kişi gözaltına alındı.

Emniyet işlemleri tamamlanan 103’ü serbest bırakıldı.

Gözaltı işlemleri devam eden Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı.