'Deadpool & Wolverine'den rekor

Başrollerini Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın paylaştığı "Deadpool & Wolverine" filminin fragmanı bir rekora imza attı.

Daha önce "Deadpool 3" olarak duyurulan "Deadpool & Wolverine" filminden ilk fragman Super Bowl'da yayınlandı.

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı filmin fragmanı, bir günde en çok izlenmeye ulaşan film fragmanı oldu.

Fragman, ilk 24 saat içinde 365 milyon kişi tarafından izlendi. Fragman böylece bir başka Marvel filmi "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"un (355,5 milyon izlenme) rekorunu elinden aldı.