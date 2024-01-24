Dedeman'ın eski CEO'su ve müdürüne 'ticari sır' cezası

Dedeman Oteller Grubu'nda uzun süre CEO olarak görev yapan Emrullah Akçakaya ve müdürlük yapan Tunay Erdal, 2 ayrı suçtan 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dedeman Oteller Grubu'nda uzun süre CEO olarak görev yapan Emrullah Akçakaya ve müdürlük yapan Tunay Erdal hakkında zincir otelleri zarara uğrattıkları gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, Akçakaya ve Erdal'ı "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçlarından toplam 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis ve 180'er lira adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, oteldeki usulsüzlükler 2018-2019 yılları arasında gerçekleşti. CEO Emrullah Akçakaya, müdür Tunay Erdal'ın düğününü zincir otelde bedelsiz şekilde yaptırdı.

Müdür Tunay Erdal ise şirkete ekipman alacakken hiç fiyat araştırması yapmadı. Bir şirketten 200 adet saç kurutma cihazını piyasa fiyatının üzerinde satın aldı. Kendi düğün organizasyonunda ise dost ve akrabalarını otelde konaklattı. Otelin yangın merdiveninin yapımı ile bilgileri eşi ile paylaştı.

13 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

CEO ve müdür hakkında "hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

Daha sonra otele mal ve hizmet temin eden ancak bu yolla oteli zarara uğratan 2 kişiye daha dava açıldı. Mahkeme, sanıklar Akçakaya ve Erdal'ın "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "ticari sır niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçlarından toplam 1'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis ve 180'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamalarını dikkate alan mahkeme, cezaları erteledi.