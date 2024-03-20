Defne’de SOL var

SOL Parti'nin Hatay'ın Defne ilçesindeki seçim çalışmaları sürüyor. Esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, “Halkla birlikte yönetmeye adayız, Defne’yi hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

HABER MERKEZİ

SOL Parti, Hatay’ın Defne ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, çok sayıda yurttaş ve partililerle beraber kentte esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş’ın da destek verdiği ziyaretlerde halkın sorun ve talepleri dinlenirken sorunlara karşı çözüm önerileri de tartışıldı.

Sabah saatlerinde başlayan ziyaretler kapsamında aile hekimlerinin yaşadıkları hak kayıplarına ilişkin düzenledikleri basın açıklamasına da destek verilirken Harbiye Esenbulak mahallesinde bulunan İzmir-Hatay kardeşlik çarşısında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Mahallelerde ev ziyaretleri ile devam eden çalışmalarda da yerelde yapılacak üretim faaliyetlerinin ve tarımsal faaliyetlerin önemi vurgulandı.

Öte yandan ziyaretler kapsamında bir yılı aşkın süredir kendi kaderine terk edilen ilçenin yeniden ayağa kaldırılmasının öneminin altı çizildi. Mansuroğlu, “Halkla birlikte yönetmeye adayız, Defne’yi hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.