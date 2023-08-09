Değer kaybı sürüyor: Dolar/ruble paritesi 98 seviyesini de aştı

Rus rublesinde değer kaybı devam ediyor. 4 Ağustos'ta 95 seviyesini aşan dolar/ruble paritesi 98 seviyesini de aştı. Söz konusu veri Mart 2022’den bu yana ilk defa kayda geçti.

Dünya 09.08.2023 17:05 Giriş: 09.08.2023 17:05

Güncelleme: 09.08.2023 17:10 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos