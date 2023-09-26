“Değerler eğitimi” protokolü, makamda imzalandı

“Değerler eğitimi” protokolü Antalya İl Müftülüğü makamında imzalandı. Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez protokole tepki gösterdi.

Berkay SAĞOL

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında okullara imam, vaiz ve Kuran kursu öğreticisi görevlendirilirken, Antalya’da da bir protokol imzalandı.

Antalya İl Müftülüğü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Değerler Eğitimi” protokolü müftülük makamında imzalandı. Antalya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “‘Değerler eğitimi’ protokolü imzalandı. Antalya İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Değerler eğitimi” protokolü müftülük makamında imzalandı” denildi.

‘Değerler Eğitimi’ Protokolü İmzalandı



Antalya İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Değerler Eğitimi” Protokolü müftülük makamında imzalandı. pic.twitter.com/0OuePrk5KD — Antalya İl Müftülüğü (@antalyamuftuluk) September 26, 2023

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez imzalanan protokole tepki gösterdi. Sönmez, “Dini ve manevi değerleri merkeze alan ÇEDES Projesi, laik-bilimsel eğitim anlayışına ve pedagoji bilimine aykırı bir içerikte hazırlandı ve uygulanmaya başladı. Projenin ülke çapında uygulaması için Milli Eğitim Müdürlükleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı il müftülükleri aracılığıyla okullara ‘manevi danışman’ sıfatıyla pedagojik eğitimi bulunmayan vaiz, imam hatip, Kuran kursu öğreticileri çeşitli illerde görev yapmaya başladı” dedi.

Proje ile tarikat ve cemaatlere öğrencilerin devşirmenin önünün açılacağını belirten Sönmez, şunları söyledi: “Manevi danışmanlarla öğrencilerin okul dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarında buluşmaları, okullardaki koordinatör öğretmen ve Gülen cemaatinin ‘abla ve ağabeyleri’ gibi koordinatör öğrencilerle dini telkinler yapan ‘değerleri eğitimi’ çalışmalarına katılmaları sağlanacak.”