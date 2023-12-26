Değişim için 8 milyon imza

Change.org'un raporuna göre bu yıl imza kampanyalarına toplam 8 milyonun üzerinde imza atıldı. Deprem sonrası üniversitelerin uzaktan eğitim kararına karşı atılan 293 bin imza en fazla ilgi gören kampanya oldu.

Haber Merkezi

Sosyal değişim platformu Change.org Türkiye, 2023 yılı Değişim Raporu’nu yayınladı. Raporda 2023 yılında başarıya ulaşan, en fazla imzalanan kampanyalar ve kampanyaların mücadele alanlarına göre dağılımına yer verildi. Buna göre toplam 85 kampanya başarıyla sonuçlandı ve 8 milyon imza atıldı.

“Üniversiteme Dokunma” kampanyası 2023'te 293 bin 580 imza ile en çok imzalanan kampanya oldu. Kampanya, 6 Şubat depreminin ardından üniversitelerin dönem sonuna kadar online devam etmesi kararına karşı başlatılmıştı. Üniversite öğrencilerinin yoğun tepkisi ve eylemler sonrası Nisan ayında yüz yüze eğitime geçildi.

Taşkın alanına yapılacak okul projesinin iptali, haksız yere görevden alınan Emine öğretmenin görevine dönmesi, Sükraz İzomaltaz hastası Sinem’in ilacına kavuşması, Kaş marina imar planının reddi, yangın sonrasında Çanakkale’de avın yasaklanması, TDK’nin kadınların sesini duyararak 4 kelimenin cinsiyetçi anlamlarını sözlükten kaldırması, başarıya ulaşan diğer önemli kampanyalar arasındaydı.

Raporda öne çıkan veriler şöyle sıralandı:

• 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelerin yaralarının sarılması, sorumluların cezalandırılması, yeniden benzer felaketlerin yaşanmaması gibi konuların öne çıktığı 503 kampanya başlatıldı.

• En fazla imzalanan kampanya alanı eğitim oldu. Toplam kampanya sayısında da 640 ile bu alan ilk sırada yer aldı.

• 2023’te toplamda en fazla imza, hayvan hakları alanında başlatılan kampanyalara atıldı. Hayvan hakları için toplanan imza sayısı 1.238.928.

• Çevre ve iklim alanında 14 kampanyada talep edilen değişim gerçekleşti ve çevre alanı, en fazla başarının elde edildiği alan oldu.

∗∗∗

8 MİLYONDAN FAZLA İMZA

Başlatılan kampanya sayısı: 9.413

Başarı ilan edilen kampanya sayısı: 85

Kampanyalara atılan toplam imza sayısı: 8.050.857

2022’de imza atan kişi sayısı: 1.811.307

İmza sayılarında 1 Aralık 2022- 1 Aralık 2023 tarihleri arasındaki veriler temel alınmış.