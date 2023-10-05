'Değişimci' Engin Altay, Kılıçdaroğlu ile görüştü: 'Grup başkanlığı' iddiası

Seçimler sonrası 'değişim' çağrısı yapan İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların katıldığı çevrim içi toplantıda yer alan isimlerden Engin Altay, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Altay’ın, “Grubu bir arada tutmak için üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağım” dediği, kurultay sonrasında Özgür Özel’in yerine grup başkanlığına hazırlandığı iddia edildi. Söz konusu görüşme kulislerde, Altay'ın Kılıçdaroğlu'nun tarafına geçtiği yönünde yorumlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde çevrim içi gerçekleştirilen 'değişim' toplantısında yer alan CHP’nin eski Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği ve grup başkanlığına hazırlandığı iddia edildi.

T24'ten Eray Görülü'nün haberine göre, CHP’de değişim tartışmaları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İmamoğlu’nun çağrısı ile başlamış, sonrasında da İmamoğlu’nun yönettiği zoom toplantısının kaydı kamuoyuna sızdırılmıştı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi (PM) üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan’ın bulunduğu toplantıda eski CHP Grup Başkanvekili ve eski İstanbul Milletvekili Engin Altay da yer almıştı. Altay, toplantı ile ilgili “Çalışmalarımız, parti için devam edecek. Bu partinin geleceği için her şey yapılır” ifadesini kullanmıştı. Değişimcilere yönelik getirilen eleştirilerin başında ise, 7 dönemdir milletvekili olması nedeniyle Engin Altay geliyordu.

MECLİS'TE BİR ARAYA GELDİLER

Özgür Özel’in genel başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından bugüne kadar Özel’e kamuoyu önünde açık bir destek sunmayan Engin Altay’ın bir süredir gelişmeleri izlediği ifade ediliyor.

CHP’de kurultay tarihinin yaklaşmasıyla kulisler de hızlanırken, Özgür Özel’in beklenen rüzgârı yakalayamadığını düşünen bazı partililerin, Kılıçdaroğlu’nun tarafında yer almaya başladığı iddia ediliyor. Bu doğrultuda Engin Altay da pazar günü Meclis’te Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun daveti ile gerçekleşti.

"ÜZERİM DÜŞENİ YAPMAKTAN KAÇINMAM"

Edinilen bilgiye göre, görüşmede Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan seçilmesi durumunda kurultay sonrası yapılacak TBMM Grup Başkanlığı seçimi gündeme geldi. Daha önce “Çekilmeyi bilmek lazım” diyen Altay’ın “Talebin Genel Başkan'dan gelmesi halinde ya da grubu bir arada tutmak için üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağım” dediği iddia edildi. Altay'ın Özgür Özel’in yerine Grup Başkanlığı için hazırlandığı da belirtiliyor.

CHP kulislerinde ise söz konusu görüşme, "Zoom toplantısında yer alan değişimci Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu tarafına geçti" yorumlarına neden oldu.