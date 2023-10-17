Delege hesapları hız kazandı

CHP il kongreleri bugün tamamlanıyor. Büyük kongre öncesinde Genel Merkez yönetimi delege hesabında önde olduklarını iddia ederken değişimcilerde ise arada büyük bir fark olmadığı fikri öne çıkıyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Bitlis İl Kongresi’nin düzenlenmesinin ardından CHP il kongreleri bugün son bulacak. Daha sonra ise büyük kurultay hazırlıkları başlayacak.

Hem genel merkez yönetimi hem de değişim isteyenler, delege hesabında önde olduklarını iddia ediyor. İstanbul İl Kongresi’ni kazanarak psikolojik üstünlüğü ele aldığını düşünen değişimciler, toplam delege sayısında en geç seçim günü yapılacak konuşmaların ardından öne geçeceklerini ve kongreyi kazanacaklarını ifade ediyor. Genel Merkez ise ‘‘1405 delegeden en az 900’ünü oyunu alacağını’’ hesaplıyor.

15 Eylül’de başlayan CHP İl Kongreleri sürecinde Ankara, İzmir, Konya, Urfa, Kayseri, Elazığ, Gümüşhane, Bingöl, Ardahan, Siirt gibi kentleri genel merkezin desteklediği adaylar kazandı. 1405 kurultay delegesinden en az 900’ünün kendilerini desteklediğini savunan genel merkez yönetimi, Özgür Özel’in listelerinde yer alan ancak Kılıçdaroğlu’ndan yana oldukları bilinen bazı delegelerin desteğiyle yaklaşık bin oyla kurultayda kazanan taraf olacaklarını ifade ediyor.

CHP Meclis Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel’i destekleyen değişimciler de çok sayıda il kongresini kazandı. Değişimciler, 196 delegeli İstanbul başta olmak üzere, Edirne, Bilecik, Manisa, Denizli, Isparta, Karaman, Niğde, Aksaray, Antep, Tokat, Malatya, Muş, Kars ve Rize gibi il kongrelerini önde tamamladı. Değişim isteyenler, büyük kurultay için avantajlı olduklarını, seçimlerin başa baş geçeceğini ancak kurultay günü yapılacak konuşmaların ardından kazananın kendileri olacağını ifade ediyor. Her iki taraf da önde oldukları kentleri, “Kurultay delegeleri ve il yönetimlerine baskı yapılmaması için” açıklamak istemediklerini bildiriyor.

PM ÜYELİĞİ ÖDÜLÜNE TEPKİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu açıkladığı yeni tüzük çalışması da tartışılıyor. Çalışmayı BirGün’e değerlendiren değişimciler, ‘‘Milletvekilliğinde üç dönem sınırının getirilmesi, güçlü genel sekreterliğe dönüş, aday belirleme süreçlerindeki ön seçim ve delege sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi hususlar, bizim önerdiğimiz hususlardı. Bu anlamda çalışmalarımızın tüzükte yer alacak olması memnuniyet verici’’ dedi. Bazı değişiklikleri doğru bulmadıklarını kaydeden değişimciler, oyları arttıranların Parti Meclisi üyeliği ile ödüllendirilmesi başta olmak üzere çok sayıda yeni düzenlemenin örgütlerde kabul görmeyeceğini, bu nedenle ‘‘acele edilmeden’’ çalışmaların yapılması ve tüm örgütlerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

KARŞILIK BULACAK

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre de yeni tüzük çalışmalarını BirGün’e değerlendirdi. “İnce eleyip sık dokuduklarını” ve partililerin çalışmadan memnun olacağını bildiren CHP’li Emre, şunları söyledi:

“Öncü ve ilklerin partisi olarak örgütümüzü geleceğe hazırlamak, parti içi demokrasi kültürümüzü güçlendirip diğer siyasi partilere de örnek oluşturma hedefiyle yürüttüğümüz tüzük çalışmalarımız, ana hatlarıyla netleşmeye başladı. Üyelerin ve örgütün karar mekanizmalarında etkinleştirilmesi, temsilde liyakatin esas alınması ile kadın ve genç temsil niteliğinin artırılması yönünde gerçekleştirmeyi planladığımız değişikliklerin, parti tabanı ve geniş halk kesimlerinde karşılık bulacağından eminiz.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi ‘‘Ülkemizi ikinci yüzyılda yeniden lider ülke yapma, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme azmimizi taçlandıracak’’ diyen Öztrak, Özel’e de cevap verdi. Öztrak, ‘‘Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel’in bilmesi gerekir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT ÇIKIŞ

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özgür Özel burada basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerini eleştirdi. Özel, "Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum" dedi.