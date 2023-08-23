Delegeler şimdilik ‘Genel Merkez’ diyor

Hüseyin Şimşek

İlçe kongrelerini Eylül ayının ortasına kadar tamamlayacak ve ardından il kongrelerine başlayacak CHP’de 196 delege ile temsil edilecek İstanbul, 72 delege ile temsil edilecek Ankara ve 56 delege ile temsil edilecek İzmir, kurultay iradesinin ortaya çıkmasında etkili oluyor. Delege sayısındaki fazlalık nedeniyle hem genel merkez yönetimi hem de değişim isteyen gruplar, bu kentlerdeki ilçe kongrelerinin sonucunu yakından takip ediyor. Son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme gelen ilçe kongrelerinin, genel merkez yönetimini memnun ettiği öğrenildi.

80'E KARŞI 20 İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, şimdiye kadar yarısından fazlası tamamlanan ilçe kongreleri kapsamında İstanbul’da 33 Ankara’da 21, İzmir’de 22 ilçe kongresi gerçekleştirildi. Eylül ayının ilk haftasında sona erecek seçimlerden iki hafta sonra il kongreleri başlayacak. İlçe kongrelerinde ortaya çıkan sonucu ele alan genel merkez yönetimi, sonucun yüzde 80 kendi lehlerine yüzde 20 ise değişim isteyen kesimlerin lehine olduğunu tespit etti. Genel Merkez yönetimine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geri çekilmesinin ardından adaylık için ismi yüksek sesle dillendirilen tek isim olarak kalan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de il kongreleri böyle sonuçlanırsa aday olmayabilir. Özel’in kurultayda alacağı olası bir yüksek farklı yenilginin, yerel seçimlerden sonra gerçekleştirilmesi beklenen yeni kurultay için şansını tamamen yok edebileceği bildiriliyor. Tabanla buluşmalarını sürdüren Özel’in adaylık konusundaki son kararını vermediği de ifade ediliyor.

CHP’de delege sayısı en fazla olan üç büyükşehirdeki kongrelerde öne çıkan gelişmeler şöyle oldu: CHP Ankara il örgütünde 26 Ağustos Cumartesi Gölbaşı, 27 Ağustos Pazar Polatlı, 3 Eylül Pazar Evren ve Sincan ilçe kongreleri gerçekleştirilecek. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde kongreler tamamlandı. Bu kongrelerde ilçe başkanlıklarını ve delegeleri büyük oranda genel merkez yönetimine yakın isimlerin kazandığı, değişim isteyen grubun ise azınlıkta kaldığı öğrenildi. Henüz tamamlanmayan ilçe kongrelerinin de tamamlanmasının ardından Ankara’da genel merkezi destekleyen delegasyonun oranının yüzde 80 olmasının beklendiği öğrenildi. En fazla delegeye sahip Çankaya, Mamak, Etimesgut gibi ilçelerdeki kongre sonuçlarının da genel merkez lehine olduğu öğrenildi.

39 ilçeli İstanbul’da kongreleri büyük oranda tamamlayan CHP, Adalar, Fatih, Güngören, Sultangazi, Şile ve Üsküdar İlçe Kongrelerini de gelecek aya kadar tamamlayacak ve il kongresi toplayacak. Tamamlanan ilçe kongrelerinden şimdiye kadar sadece Bağcılar, Silivri, Esenler, Beylikdüzü, Tuzla, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir’de değişim isteyen ekipler seçimleri kazanırken geri kalan ilçelerde genel merkez yönetiminin üstünlüğü öne çıktı. Değişim isteyen grubun il başkanı adayının eski genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel olabileceği ancak bu konudaki kararın henüz verilmediği iddia edildi.