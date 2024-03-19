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Delik ayakkabısını gösterip isyan etti

Çalışma Yaşamı
  • 19.03.2024 06:00
  • Giriş: 19.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 19.03.2024 08:17
Kaynak: ANKA
Delik ayakkabısını gösterip isyan etti
Fotoğraf: ANKA

Malatya’da tabanı delik ayakkabısını gösterip yaşadığı ekonomik çıkmaza isyan eden bir emekli "Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler" dedi. CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları sırasında emekli bir yurttaşla sohbet etti. Ağbaba’ya tabanı delik ayakkabısını göstererek dert yanan emekli yurttaş, emeklilerin isyanını dile getirdi.

"İşte emeklinin hali" ayağından çıkardığı ayakkabıyı kaldıran emekli yurttaş, "İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. İkramiyeyi de Kemal Kılıçdaroğlu başlattı... İşte emeklinin hali. Emekten fazla bahsetmedin. Kırk seneden fazladır muhalefete, size oy veriyorum. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü" ifadelerini kullandı.

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