Delile rağmen beraat verdi

Şüpheli olarak yüksekten düşerek ölen Zerin Kılınç’ın katilinin serbest bırakılmasına tepkiler büyüyor. Tüm delillere rağmen katilin beraat ettiğini söyleyen kadınlar “Bunun hesabını Adalet Bakanı vermeli” diyor.

İlayda KAYA

Erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti her geçen gün artarken, kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen olaylardaki sır perdesi aralanmıyor. Eskişehir’de Zerin Kılınç’ın yüksekten düşmesinin ardından tutuklanan, müebbet hapisle yargılanan Yılmaz Sazak’ın serbest bırakılmasına kadın örgütleri tepki gösteriyor.

Eskişehir’de evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını isteyen kadın hak savunucuları, dün toplantı yaptı. İstanbul Karaköy’deki İstanbul Mimarlar Odası’nda düzenlenen toplantıya Kılınç’ın Annesi Telli Özokçu, Kardeşi Aysun Kılınç, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan, EŞİK üyesi Gökçeçicek Ayata, İstanbul Barosu Avukatlarından Bahar Ünlüer Öztürk katıldı.

Toplantıda konuşan Fidan Ataselim, “Katil Yılmaz Sazak tarafından Zerin Kılınç öldürüldü. Katil hâlâ aramızda dolaşıyor, çünkü serbest bırakıldı. Kadın cinayetleri devam ediyor. Şüpheli kadın ölümleri ise artarak sürüyor. Öldürülen kadınların aileleriyle birlikte mücadelelerini ortaya koyuyoruz” dedi. Katillerin, cinayetlere ‘kaza’ ya da ‘doğal ölüm’ süsü verdiklerini söyleyen Ataselim “Biz, yüksekten düşme, atma olaylarını ortaya çıkaracağız. Yetkililer üzerine düşeni yapmadığında karşılarında bizi bulacaklar. Şüpheli kadın ölümleri davalarında ‘yeterli delil yok’ deniyor. Savcı etkin bir soruşturma yürütürse, hâkim görevlerini yerine getirirse bu cinayetler aydınlatılabilir. Zerin Kılınç’ın davasında da tüm deliller toplanmış, savcı ‘Kadına karşı kasten öldürme var’ demiş ama savcının mütalaasının tam tersi karar verilmiş ve beraat ettirilmiş” diye konuştu.

Ataselim şöyle devam etti: “Her şey ortadayken nasıl beraat verildi? Bunun hesabını Adalet Bakanı vermek zorunda. Aile ve Adalet bakanlarının birincil görevi kadın cinayetleri. Sadece maaş almak için ya da kadın haklarını sınırlamak için mi bakan oldunuz?” Ayata ve Öztürk de dosyanın takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET

Anne Telli Özokçu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek “Sadece adalet istiyoruz” dedi. Kardeşi Aysun Kılınç ise “Ablam intihar etmedi, öldürüldü. Ortadaki delillere rağmen hâkime hanım beraat verdi. Beraat kararından 2 saat sonra komisyon başkanı oldu. Ortada siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatı Ahmet Seyhan ise dava sürecine ilişkin bilgi verdi. Soruşturma aşamasında incelenen telefon kayıtlarını açıklayan Seyhan “Yılmaz Sazak, olaydan önce ‘Senin canını alacağım’ yazıyor. Cinayetin göz göre göre geldiğini anlıyoruz. Biz sanığın bu cinayeti planladığına inanıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

2022 yılında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 34 yaşındaki Yılmaz Sazak beraat etmişti. Olay yerinde kan lekesi, boğuşma izleri ve yırtık kıyafetler bulunmasına karşın bilirkişi, Kılınç’ın yüksekten “düştüğüne” kanaat getirmişti. Son olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatı, beraat eden Sazak hakkındaki mahkeme kararına itiraz etmiş, süreç istinafa taşınmıştı.