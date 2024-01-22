DEM Parti, 14 ilçede belediye başkan adaylarını ön seçimle belirledi

DEM Parti, Diyarbakır'da 14 ilçede belediye başkan adaylarını ön seçimle belirledi. Kesin sonuçlar, yapılacak itirazların değerlendirilmesi sonrası DEM Parti yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Diyarbakır'da iptal edilen ön seçim dün tekrar yapıldı.

Oylama sonucunda 14 ilçenin adayları belli oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ikinci tur ön seçimde en çok oy alan eşbaşkan aday adayları şöyle:



>> Yenişehir: Safiye Akdağ - Mehmet Ergün

>> Bismil: Mizgin Ekinci - Güven Tanrıkulu

>> Sur: Fatma Önkol - Adnan Örhan

>> Ergani: Şiyar Güldiken - Birsen Azak Bayar

>> Silvan: Kadri Esen - Sevim Biçici

>> Hani: Hamdullah Demir - Vesile Narin

>> Hazro: Hasibe Yazdık - Erhan Güven

>> Kocaköy: Mehmet Şık - Evin Ay

>> Kulp: Fatma Ay - Murat İpek

>> Lice: Dilek Diyar Özer - Fırat Demir

>> Eğil: Bahar Karakaş Uluğ - Zülküf Polat

>> Çınar: Semra Akyüz - Mehmet Ulus

>> Bağlar: Leyla Ayaz - Siraç Çelik

>> Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar - Cengiz Dündar

Dicle'de ise adaylar "halk eğilimi"yle belirlenecek.



Kesin sonuçlar, yapılacak itirazların değerlendirilmesi sonrası DEM Parti yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulacak.