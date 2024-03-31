DEM Parti 5 şehir saydı: Sandıklara müdahale edilerek sonuç değiştirilmek isteniyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan; Kars, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Urfa'da sandıklara müdahale edilerek sonuçların değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kars, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Urfa'da sandıklara müdahale edilerek sonuçların değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Dooğan, Kars’ta 1200 oy farkla önde olduklarını ama veri akışının durdurulduğunu ifade etti.

Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Veri akışını durdurmanın ne demek olduğunu geçen seçimden de çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye bunu çok iyi tecrübe etti. Başarısızlığınızı bu tür yöntemlerle ve saldırarak -ki şu anda Şırnak’ta saldırılıyor- telafi edemezsiniz. Neler oluyor Kars’ta? Kars’ta biz açık ara öndeyiz DEM Parti olarak. Islak imzalı tutanaklara göre 1200 oy farkla öndeyiz. Fakat her ne oluyorsa, ne yapılmaya çalışılıyorsa Kars’ta oy sayımı durdurulmuş vaziyette. Şırnak’ta veri akışı keza aynı şekilde yavaşlatılmış ve adeta durdurulmuş vaziyette. Yalnızca bununla da yetinilmiyor. Şırnak'ta İl Eş Başkanımız Abdullah Günden, DBP İl Eş Başkanı Sekvan Kılınç, yöneticilerimizden Üzeyir Kılınç ve onlarca genç göz altına alındı şu anda. Şırnak il merkezimiz nedensiz bir şekilde gazlandı. Bir yandan açılmayan sandıklar var. Bizdeki ıslak imzalı tutanaklara göre öndeyiz ve buna rağmen hem sandıklar açılmıyor hem veriler açıklanmıyor hem de insanlar gazlanıyor.

Tekrar soruyoruz, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Özellikle Şırnak’ta, Kars’ta, Bitlis’te sayım yavaşlatılmış. Buralarda ıslak imzalı tutanaklara göre yine öndeyiz. Hakkari’de de benzer bir durum söz konusu. Urfa’nın Halfeti ilçesi Özmüş köyünde 4 sandığa (1079, 1080, 1081, 1082 numaralı sandıklara) el konulmuş. Bu sandıklardan biri yakılmış, diğer 3’ü de açtırılmıyor. Buradan tüm ilgilileri uyarıyoruz: Taşımalı kayyım seçmenle başaramadığınızı başka yol ve yöntemlerle yapmayı denemekten vazgeçin.

Kars’ta, Şırnak'ta, Hakkari’de, Bitlis’te, Urfa’da DEM Parti için oy kullanan seçmenlerimize, DEM Parti gönüllülerine, DEM Parti üyelerine ve sandık kurullarında görevli olan tüm gönüllülere tekrar sesleniyoruz; Karslılara, Bitlislilere, Hakkarililere, Şırnaklılara ve Urfalılara sesleniyoruz: Lütfen oylarınızı koruyun, iradenize sahip çıkın. Yetkililer de bu yaptıklarından vazgeçmeliler. Açık ara önde olduğumuz yerlerde veri akışını yavaşlatmak, saldırmak, il merkezlerimizi gazlamak, onlarca genci gözaltına almak, taşımalı/kayyım seçmenle başarı elde etmeye çalışmak beyhudedir. Yaptıklarınız bizim zaferimizi engelleyemez, gölgeleyemez, halkların iradesinden daha büyük değil, olamaz. Bu yaptıklarınızdan vazgeçin."