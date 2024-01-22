DEM Parti anketi: Seçmenler, ‘Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya’ dedi

Rawest Araştırma’nın anketinde göre DEM Parti seçmeninin üçte ikisi partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarılmasını istiyor. Aday görülmek istenenler arasındaki en popüler isimse Başak Demirtaş.

Rawest Araştırma’nın İstanbul’da 9-12 Ocak tarihlerinde 1002 kişiyle görüşerek yaptığı DEM Partili seçmenlere yönelik araştırmanın sonuçları açıklandı. Yüzde 95 güven aralığının olduğu belirtilen anketin hata payı da -/+ 3 hesaplandı.

Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’daki DEM Parti seçmeninin üçte ikisi aday çıkarılması gerektiğini, dörtte biri de çıkarılmaması gerektiğini düşünüyor.

ADAY ÇIKARILMALI MI?

14 Mayıs seçimlerinde DEM Parti’ye (Yeşil Sol) oy verdiği belirtilen katılımcılara “Sizce DEM Parti İstanbul’da aday çıkarmalı mıdır?” sorusu yöneltildi. Soruya şu yanıtlar geldi:

Evet: Yüzde 69,6

Hayır: Yüzde 25,5

Fikrim yok: Yüzde 3,9

ADAY KİM OLMALI?

Bu katılımcılara aday çıkarması durumunda DEM Parti’nin İBB Başkan adayının hangi isim olması gerektiği de soruldu. DEM Parti, belediye başkan adaylarını bir kadın bir erkek olmak üzere eş başkanlık sistemiyle belirliyor.

Bu bölümde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ilk sırada yer alırken; ikinci sırayı DEM Partili siyasetçiler Sırrı Süreyya Önder ve Osman Baydemir aldı.

Oranlar şöyle:

Başak Demirtaş: Yüzde 34,3

Sırrı Süreyya Önder: Yüzde 26,5

Osman Baydemir: Yüzde 6,9

Diğer: Yüzde 9,40

Fikrim yok: Yüzde 23