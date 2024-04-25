DEM Parti Batman İl Başkanı serbest bırakıldı

DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, ifade vermeye çağrıldığı emniyette polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tekik, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, 24 Nisan'da il binasına yapılan polis baskınının ardından bugün gözaltına alındı. Tekik, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün DEM Parti Batman İl Başkanlığı binasında arama yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. Tekik ifade vermeye gittiği emniyette bugün gözaltına alındı. Tekik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Batman İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik ifadeye çağırıldığı emniyette gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Batman’da seçimin intikamını gözaltılarla almanıza izin vermeyeceğiz. Mesut Tekik arkadaşımız derhal serbest bırakılmalı, iktidar ve medyası algı operasyonlarından… pic.twitter.com/mABCpTUd4G — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 25, 2024

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu ise konuyla ilgili "Dün sahte bir ihbarla İl binamızı basan Batman Emniyet Müdürlüğü, bugün çağrıldığı ifadeye giden İl Eş Başkanımız Mustafa Mesut Tekik’i gözaltına alıp savcılığa sevk etmiş. Seçimi kaybetmenizin hıncını partimizden çıkaramazsınız! Bizi yıldıramayacaksınız!" açıklaması yaptı.

Savcılık ifadesinin ardından İl Eşbaşkanı Mustafa Mesut Tekik serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında konuşan Tekik, demokratik siyasette ısrarcı olacakları mesajını verdi.