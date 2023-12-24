DEM Parti Bursa Kongresi 'saldırı duyumları' sebebiyle ertelendi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Bursa İl Örgütü’nün bugün gerçekleştireceği kongresi saldırı duyumları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Van Milletvekili Pervin Buldan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Bursa 4. Olağan İl Kongresi, sosyal medyadan hedef gösterilmesi üzerine ertelendi.

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in aktardığına göre saldırı duyumları gerekçesiyle kongre ileri bir tarihe ertelendi.

Partiden yapılan duyuruda, “Son yaşanan olaylar sebebiyle partimiz ve kitlemiz hedef gösterilmektedir. Ciddi bir provokasyon söz konusu. Bu sebeple genel merkezimizin kararı ile il kongremizi ertelediğimizi halkımızın bilgilerine sunarız” denildi.

DEM Parti Bursa İl Eş Başkanı Mehmet Dilek, partinin genel merkezinden saldırılara ilişkin duyum aldıkları gerekçesiyle kongrenin ertelendiğini söyledi. Dilek, “Genel merkezimizin kararı. Partimizin ismi hedef gösterilerek saldırılar gelişiyor. Emniyet müdürlüğü ile görüşüldü. Provokasyonları engellemek için kongreyi erteliyoruz. Provokatif eylem gerçekleşeceğinin duyumunu aldık” diye konuştu.