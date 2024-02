DEM Parti'den Anadil Günü kutlaması: Grup toplantısı Kürtçe yapıldı

DEM Parti, TBMM gerçekleştirilen Grup Toplantısı'nda 21 Şubat Anadil Günü'nü kutladı. Bakırhan'ın açıklamasının ardından Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Gürcüce, Lazca ve Süryanice açıklamalarda yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM'deki haftalık Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 21 Şubat Anadil Günü dolayısıyla Ermenice, Gürcüce, Zazaca, Arapça, Lazca ve Süryanice açıklamalar yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Kürtçe açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, dünya üzerinde yaklaşık 7 bin dil olduğunu ifade ederek "Bu dillerin yüzde 90'ı ırkçı devletler ve asimilasyon politikaları nedeniyle kayboldu" dedi.

Bakırhan'ın Kürtçe açıklaması şöyle:

"Ez ê îro axaftina xwe bi kurdî bikim. Mêvanên me jî di navbera me de ne ew jî dê bi zimanê xwe biaxivin. Hevalên hêja, îro li tevahiya cîhanê nêzîkî heft hezar ziman tên axaftin. Ji van zimanan ji sedî nod, ji ber dewletên nijadperest û polîtîkayên asîmîlasyonê wenda bûne.

Nivîskarek dibêje, “Zimanê min weke çermê laşê min e, zimanên biyanî jî weke cil û bergê min e. Gava ez bixwazim dikarim cilên xwe biguherînim lê ez nikarim çermê xwe biguherînim!” Em jî dibêjin zimanê me ne tenê çermê me ye, ruhê me ye, canê me ye.

Zimanê me ne “bilinmeyen” ne jî “anlaşılmayan dil” e! Zimanê me zimanê kurdî ye û bi hezar salan e li ser vê axe tê axaftin û zimanekî qedim û nemir e. Em jî îro ji vir dibêjin: Hûn me nas nekin, hûn zimanê me nas nekin; Em jî we nas nakin! Kurd jî we nas nakin.

Gelek zıman rakırın. Bi hezaran pırtuke Kurdi me bin axe de veşartın. Roja AKP bu iktidar u heta iro, lı üniversiteye dersa zimane Kurdi vekırın. Le atama wa nekıırın.

Kayyım dijmine Kürda ye, dıjimine Kurdi ye. Eme kayyıma bışinın. Erdoğan di be je ku zikmaki maf e. Le go em dıbejin jı men re dıbejin wın teröristin."

Bakırhan'ın Kürtçe açıklamasının Türkçe karşılığı ise şöyle:

"Bugün konuşmamı Kürtçe yapacağım. Aramızda bulunan misafirlerimiz de kendi dillerinde konuşacaklar. Sevgili dostlar, bugün dünyanın her yerinde yedi bine yakın dil konuşulmaktadır. Bu dillerin yüzde 90'ı ırkçı devletler ve asimilasyon politikaları nedeniyle kayboldu. Bir yazar şöyle diyor: "Dilim bedenimin derisi gibidir, yabancı diller ise elbisem gibidir." İstediğim zaman kıyafetlerimi değiştirebilirim ama derimi değiştiremem" Biz de diyoruz ki: "Dilimiz yalnızca derimiz değildir, ruhumuzdur, canımızıdır."

Dilimiz ne "bilinmeyendir" ne de "anlaşılmayan dil'dir" Dilimiz Kürt dilidir ve binlerce yıldır bu topraklarda konuşuluyor. Kadim ve ölümsüz bir dildir. Bugün buradan da şunu söylüyoruz: Bizi tanımazsanız, dilimizi tanımıyorsanız; Biz de sizi tanımıyoruz. Kürtler de sizi tanımıyor."

Baba Tahir Uryan, Elî Herîrî, Ehmedê Xanî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran, Cegerxwîn, Celadet Elî Bedirxan, Musa Anter, Ferhat Kurtay, Mehmed Uzun ve Kürtçe diline katkı sağlayan çok sayıda yazarı anan Bakırhan, denbêj Eyşe Şan’ın Kürtçe hakkında bir şarkısının sözlerini okudu.

Kayyum politikalarını eleştiren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Kayyum Kürtlerin, Kürt dilinin düşmanıdır. İnşallah kayyımları göndereceğiz. Erdoğan anadil haktır diyor ama biz söyleyince teröristsiniz diyor. Mecliste Kürtçe konuştuğumuzda 'bilinmeyen dil' ya da 'anlaşılmayan dil' diyorlar. Dil insanların onurudur. Bir Kürt şair dilinizi, kimliğinizi tanımayanları siz de tanımayın diyor. Anadil bizim için kırmızı çizgidir. Biz Kürtçe'nin resmi dil olmasını istiyoruz"

Tuncer Bakırhan'ın konuşmasının ardından çeşitli dillerde konuşmalar yapıldı. Mardin Milletvekili George Aslan Süryanice, Saliha Aydeniz Zazaca konuşma yaptı. Vekillerin ardından siyasetçi Bereket Kar Arapça, Zeyno Baran Gücüce ve Lazca, Murat Mıhçı da Ermenice konuştu.

