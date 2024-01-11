DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Yerel seçimlerde işbirliği görüşüldü

HDP Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, "Kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz" dedi. Oruç ise yerel seçimlere ilişkin 'kent uzlaşısı'na vurgu yaparak, "İşbirlikleri konusunda yol ve yöntem konusuyla ilgili bir görüşmeyi bugün gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'yi ziyaret etti.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ile Gökan Zeybek karşıladı.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.

ÖZEL: KAYYUMLARI REDDEDİYORUZ

Görüşmenin ardından liderler açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Özel, "Bundan sonraki süreçte de Meclis'te temsil edilen DEM Parti'yle ilişkilerimizi kamuoyunun önünde, karşılıklı ziyaret yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli sorunlarında görüş alışverişi yapmayı sürdüreceğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle devam etti: "Bugünkü toplantının gündemi yerel seçimlerden bağımsız değildi. Kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz."

'Yargı krizi'ne de değinen Özel, "Bugün AYM'yi yok sayan yarın Meclis'i yok sayacak. Bu bir toplum için mal ve can güvenliğinin ihlal edildiği bir noktaya evrilmesidir."

ORUÇ'TAN YEREL SEÇİM MESAJI

Özel'den sonra Tülay Hatımoğulları Oruç açıklamalarda bulundu.

Oruç, "Bugün bizler çok sayıda başlığı görüştük. Türkiye'de yaşanan antidemokratik uygulamalara değinmeye çalıştık" diye konuştu.

HEDEP Eş Genel Baaşkanı Oruç, yerel seçimlere ilişkin şunları söyledi:

"Bugün yerel seçimleri de değindik. Yerel seçimnler bazen genel siyasetin gölgesinde değerlendiriliyor. Yerel seçimleri aynı zamanda kendi dinamikleri üzerinden değerlendirmek lazım.

Kent uzlaşısından bahsettik, sadece siyasi partilere değil, aynı zamanda oradaki toplumsal dinamiklere, o kentte yaşayan herkesin kucaklaşmasını sağlayan adaylarla yola çıkılmasını önemsiyoruz.

Bu konularda neler yapılabileceğini, işbirlikleri konusunda yol ve yöntem konusuyla ilgili bir görüşmeyi bugün gerçekleştirmiş olduk."