DEM Parti'den Gazi Katliamı açıklaması

DEM Parti, Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995’te gerçekleşen katliamda hayatını kaybedenler için mesaj yayınladı. Açıklamada "Gazi ve Ümraniye’de yitirdiğimiz canlarımızı unutmadık, unutturmayacağız" denilirken katliamda sorumluluğu olan bazı yetkililerin bakan ve milletvekili yapıldığı hatırlatıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 12 Mart 1995’teki Gazi Katliamı'nda hayatını kaybeden 22 kişiyi andı.

Açıklamada, katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmadığı hatta bazı yetkililerin bakan ve milletvekili yapıldığı hatırlatıldı.

Katliamla ilgili dava sürecinin de aktarıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazi ve Ümraniye'de yaşanan katliamı ne yazık ki bir hukuk katliamı izledi. İstanbul 12. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, mağdur avukatlarının belirttiği hiçbir iddiayı araştırmadan ve AİHM kararında işaret edilen hiçbir çelişkiyi gidermeden yargılanan 231 polisin beraatine karar verdi ve 29 yıllık dosyayı zamanaşımına 2 yıl kala 18 Aralık 2023’te kapattı. Gazi Mahallesi bugün de devlet destekli uyuşturucu ve fuhuş çetelerine teslim edilmeye çalışılıyor. Kimliksizleştirip yozlaştırma yöntemiyle başka çeşit katliam ve asimilasyon saldırıları sürdürülüyor.

29 yıl önce gerçekleşen Gazi ve Ümraniye katliamlarıyla gerçek bir yüzleşme yapılması için öncelikle adalet sağlanmalıdır. Bunun için saldırının bütün kontrgerilla bağlantıları net bir şekilde ortaya konmalıdır. Dönemin İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Necdet Menzir, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Başbakanı Tansu Çiller, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile Veli Küçük, Osman Gürbüz ve Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım başta olmak üzere katliam sonrası çeşitli makamlarla ödüllendirilen sorumluların hepsi yargılanmalıdır. Bu suçu devletin gücünü kullanarak işleyenleri açığa çıkaracak etkili yöntemler ile yeniden soruşturma ve yargılama yapılmalıdır.

Ne yapılırsa yapılsın bizler bu katliamın hesabını soracağız ve üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Gazi ve Ümraniye’de yitirdiğimiz canlarımızı unutmadık, unutturmayacağız."