DEM Parti'den Hatay'da grup toplantısı: Aradan bir yıl geçti devlet hâlâ yok

DEM Parti, bugünkü grup toplantısını 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümünde Hatay'da yapıyor. Toplantıda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşuyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin depremin 1. yıl dönümü nedeniyle Hatay'da yapılan grup toplantısında konuşuyor.

Şu ana kadarki en zorlu grup toplantısını yaptıklarını belirten Hatimoğulları, "Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde açıklanan ama Murat Kurum'un ağzından kaçırmasıyla 130 bin olduğu söylenen ki biz resmi rakamların daima 3 ile 4 ile çarpmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Pandemi zamanında ölüm sayılarının nasıl gizlendiğini biliyorduk. İşre zikredilen 130 bin kişi, belki daha da fazla.. ve şu an kayıp olan hala bulunamayan ailelerinin bir mezar taşı olsun diye çaba harcayan bütün canlarımız için değerli halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"OHAL YERİNE SEFERBERLİK İLAN ETSELER"

Deprem bölgesine karşı devletin duyarsız olduğunu vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Aradan bir yıl geçti devlet hâlâ yok" dedi. Hatimoğulları sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet o gün gelseydi, OHAL yerine seferberlik ilan etseydiler daha sonraki zamanlarda ihale usulu enkaz kaldırmak için gelen o iş makinalarını Antakya'da Samandağ'da İskenderun'da Defne'de yaşayan halkımız bilir, AKP ilk andan itibaren devletin olanaklarını seferber etmiş olsaydı, o iş makinaları aylar sonra değil, o an yaralılarımızı kurtarmaya yardımcı olmaya çalışsalardı inanın kaybımız şimdinin yarısı kadar bile olmazdı."

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