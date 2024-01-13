DEM Parti'den ön seçim açıklaması: 100 binden fazla delegenin oy kullanmasını bekliyoruz

Yerel seçimlere hazırlanan DEM Parti, aday belirleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 90 merkezde düzenlenen ön seçimlerin büyük kısmının bugün yapıldığını, 100 binden fazla delegenin oy kullanmasını beklediklerini açıkladı.

DEM Parti, 2 buçuk ay sonra yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Adayların belirlenmesi için pek çok seçim bölgesinde ön seçim yapılıyor.

DEM Parti'nin aktardığına göre yaklaşık 90 merkezde düzenlediği ön seçimlerin büyük kısmı bugün yapılyor. Bu kapsamda 10 ile ve bağlı ilçelerin çoğunda bugün sandık kuruldu.

DEM Parti, ön seçimlere büyük bir katılım olduğunu belirtti. Parti tarafından basın mensuplarıyla paylaşılan bilgi notunda bugün ve yarın yaklaşık 90 merkezde yapılması beklenen ön seçimlerde 100 binden fazla delegenin oy kullanmasının beklendiği ifade edildi.

DEM Parti tarafından ön seçim süreciyle ilgili şu bilgiler verildi:



"Ön seçimlerde adayların seçilmesi için yüzde 50+1 şartı aranacak. Bu çoğunluğun yakalanamaması halinde ilgili yerlerde bir sonraki gün ikinci tur seçim yapılacak. Delegelerin oy verirken eşit temsil nedeniyle bir kadın ve bir erkek adaya oy vermesi gerekiyor.



Ön seçim yapılan merkezlerin tamamında genel seçim havası hakim. Delegeler aday adayları arasında seçim yapmanın ötesinde, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde kentleri yönetecek adayı belirlediklerini ve bunun heyecanını yaşadıklarını ifade ediyor. Ayrıca doğrudan demokrasi yönteminin kalıcı hale gelmesi taleplerini dile getiriyor. Katılımcıların çoğu hem ön seçimi hem de yapılacak olan yerel seçimleri iradelerine yönelen kayyım saldırılarına meydan okumak olarak da yorumluyor.

'BAZI BÖLGELERDE SEÇİMLER ERTELENDİ'



Tamamı demokratik yarış havasında geçen ön seçimlerde tek olumsuzluk ise hava şartları nedeniyle yaşandı. Van’ın Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Gürpınar ilçeleri ile Hakkari’nin Gever ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası köy yollarının kapanması nedeniyle bugün yapılması planlanan ön seçimler ertelendi.



Ön seçim öncesinde, başta Seçim İşleri Komisyonumuz ve Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuz olmak üzere bütün parti birimlerimizin katılımıyla yoğun bir hazırlık süreci yürütüldü. Parti üyeleri, parti tabanını oluşturan aileler, demokratik siyasete emek vermiş insanlar ve ilgili kentlerdeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan delege listeleri oluşturuldu ve bu listeler ön seçimlere 3 gün kalıncaya kadar itiraz için askıya çıkarıldı.

'PARTİMİZ, ADAYLAR ARASINDA EŞİT MESAFEDE DURDU'

Ön seçim yapılan bütün yerlerde ön seçimin alt yapısı iki turlu seçim yapılma ihtimaline göre hazırlandı. Partimiz, adaylar arasında eşit mesafede durulması ve delegelerin hiçbir şekilde yönlendirilmemesi ilkesini hem benimsedi hem de bunu ilgili herkese ilan etti."



DEM Parti ayrıca ön seçimlerde yaklaşık 3 bin aday adayı, il genel meclisi ve belediye meclis üyesinin yarıştığını belirtti.