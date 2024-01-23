DEM Parti'den 'sahte seçmen' tepkisi: Iğdır ve Siirt örnekleri verildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'sahte seçmen' tepkisi göstererek Iğdır ve Siirt merkez örneklerini verdi. Yerel seçimlere ilişkin mesaj da veren Bakırhan, "31 Mart'ta zaferin şifresi, kent uzlaşısıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir" sözlerini değerlendiren Bakırhan, "Türkler için anadili hak gören Erdoğan, Kürtler için de bu sözlerini tekrar eder mi? Anadil Kürtlerin de hakkıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'yi hedef alanlara yanıt veren Bakırhan, "Bizi sömürgecilerle, emperyalistlerle aynı cümlede dile getirenler cümlelere yanıt vermek istiyorumİ Kürt halkı da DEM Parti de sömürgeci emperyalizme karşıdır ve mücade etmiştir. Mücade etmeye devam etmiştir. Bu konuda başımız dik, alnımız açıktır" diye konuştu.

İKİ ÇAĞRI

Bakırhan açıklamasında, iki çağrıda bulundu.

İlk çağrısını Türkiye halklarına yapan Bakırhan, "Herkesi güçlü bir ülke uzlaşısına davet ediyorum. Bizler toplumsal uzlaşıyı güçlendirebilirsek bu milliyetçi, ırkçı dalgayı durdurabiliriz" ifadelerini kullandı.

İkinci çağrıyı iktidara yapan Bakırhan, şunları söyledi:

"Bölgemizde yakın, komşu ülkerimizde ciddi bir çatışma, savaş, kaos hali hakimdir. Bundan çıkmanın en iyi yolu Türkiye'de barışı sağlamaktır. Eğer hâlâ aklı selim düşünmeye meyilli bir devlet aklı kalmışsa şu çok iyi görüşmelidir; İmralı kapıları aralandığında demokratik çözüm bulunmuştur, ülke huzura kavuşmuştur. Ülkenin ekonomisi yükseliş trendine geçmiştir. Türkiye'de çözümde yıllardır ısrar eden sayın Öcalan'a kulak verilmeli ve konuşulmalıdır."

'SAHTE SEÇMEN' TEPKİSİ

İktidara 'sahte seçmen' tepkisi gösteren Bakırhan, "Kürt coğrafyasının olduğu her ilde ve ilçede nerede bir jandarma binası varsa, nerede bir karakol varsa sahte seçmenle doldurdular. Çünkü bunların tek bir kıblesi var; o da hiledir" ifadelerini kullandı.

IĞDIR VE SİİRT ÖRNEKLERİ

"Herkes bu açık, aleni, resmi kayıtlara geçmiş hile ve hırsızlığı can kulağıyla dinlesin" diyen Bakırhan, Iğdır ve Siirt örneğini verdi:

"Iğdır merkezde 2019 seçimlerini 1511 oyla kazandık. Iğdır merkeze önümüzdeki seçim için en az 4 bin 361 kaçak seçmen taşımışlar. Yani o kentte oturmayan seçmenler.

Yine Siirt merkezinde 2019 seçiminde 1161 farkla seçimleri kazanmıştık. Yine Siirt merkeze en az 6 bin 819 seçmen taşımışlar."

Seçim güvenliği için siyasi partilere çağrı yapan Bakırhan, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu yapılanlar sadece Kürtlerin iradesine değil, demokrasiye ve özgürlüklere yapılmıştır. Bu seçim güvenliği sadece DEM Parti'nin görevi değildir, tüm çevrelerin görevidir."

31 MART'TA ZAFERİN ŞİFRESİ

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Bakırhan, "31 Mart'ta zaferin şifresi, kent uzlaşısıdır. Bizler yerelden demokrasiye, kent uzlaşısından Türkiye uzlaşısına ulaşmak için mücadele ediyoruz. Derdimiz öyle kimin, hangi belediyeyi alacağıyla ilgili değil. Kim bizimle birlikte hareket etmek istiyorsa demokratik, adil bir Türkiye'nin şifresi olan Türkiye uzlaşısına hazır olmalıdır" diye konuştu.