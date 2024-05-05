DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Diyarbakır Belediyesi’ne ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Eş başkanlar, ziyarette seçimlerde halka hizmet sözü verdiklerini hatırlattı. Ayrıca Amedspor’un şampiyonluğu da kutlandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük’ü ziyaret etti. Ziyarette, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin Diyarbakır’da kazandığı 13 belediye başkanı da yer aldı.

Eş Genel Başkanlara ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Küçük, “Eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 13 belediye başkanları olarak ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ziyarette, 13 belediye başkanı da yer aldı (Fotoğraf: ANKA)

Tuncer Bakırhan ise konuşmasında, başkanları kutlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, belediye başkanları şahsında Diyarbakır halkını kutladığını ifade etti. Bakırhan, “Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız olmak üzere belediyelerimizin halka layık olacak bir hizmet sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

AMEDSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU DA KUTLANDI

Tülay Hatimoğulları da ziyarette yer alan tüm belediye başkanlarına başarı dileğinde bulunarak, seçimlerde halka hizmet sözünü verdiklerini hatırlattı. Hatimoğulları, “Yerel yönetimler üstün bir hizmet sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttü. Şimdi bu yönetimlerle birlikte meclis üyelerimizle beraber halkımızın layık olduğu hizmeti açık, şeffaf, demokratik belediyecilik anlayışıyla en iyi örneklerini Amed Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler olmak üzere hepsinin en iyi şekilde sergileyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eş Genel Başkanlar, ziyarette Amedspor’un şampiyonluğunu da kutladı.