DEM Parti görevlisi yaşamını yitirmişti: Diyarbakır’daki muhtarlık seçimi kavgasına 14 gözaltı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde dün oy verme işlemi sırasında kavgayı ayırmaya çalışan DEM Parti sandık görevlisi Mehmet Emin Çelik'in yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde dün oy verme işlemi sırasında muhtar adayları arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak isteyen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sandık görevlisi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan iki muhtar adayı arasında çıkan tartışmaya aileleri karışınca olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taraflar arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan DEM Parti sandık görevlisi Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Olay yerinde çok sayıda kolluk kuvveti önlem aldı.

Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.