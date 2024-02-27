DEM Parti ile HÜDAPAR'ın Batman adayları birlikte maç izledi

DEM Parti Batman İl Başkanlığı, DEM Parti Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün'ün HÜDAPAR'ın Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile birlikte maç izlediği görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Bir araya gelmemiz mümkün değildir" denildi.

HÜDAPAR Batman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile DEM Parti Batman Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün; Batman Petrolspor ile Anadolu Üniversitesi arasında oynanan maçı TFF 3. Lig maçını tribünde beraber izledi.

Yaşanan olaya DEM Parti Batman İl Başkanlığı'ndan tepki geldi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir araya gelmemiz mümkün değildir" ifadesine yer verildi.

Maçtan çekilen görüntüleri paylaşan HÜDAPAR’lı Ramanlı şu ifadeleri kullandı:

“Tribünler farklı renkleriyle güzeldirler. Kardeşliğin diğer adıdır tribün. Yarasasıyla, Vikingiyle her rengiyle bizimdir tribünler. Galibiyetler, mağlubiyetler gelir geçer, baki kalan kardeşliğimizdir azizler.”

DEM Partili Mehdi Öztüzün ise paylaşımında “Batman Petrolspor’u galibiyetinden dolayı kutlarım. Tribünde bize ve Petrolspor’umuza destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ: BİR ARAYA GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

DEM Parti Batman adayı Mehti Öztüzün’ün HÜDAPAR adayı Serkan Ramanlı ile yan yana maç izlemesine DEM Parti İl Başkanlığı tepki gösterdi.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “söz konusu durumun halkta büyük bir tepkiye ve infiale sebep olduğu” belirtilirken, olayın partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğu belirtildi.

DEM Parti Batman İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yurtsever Batman halkına: pic.twitter.com/ZDJOUTQqYA — DEM PARTi Batman (@DEMBatman) February 26, 2024

“Halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir. Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Dün (önceki gün) bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değerli ailelerimizi yaşananlar karşısında sükûnete çağırıyoruz. Söz konusu durum, partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır.”