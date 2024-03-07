DEM Parti İzmir adaylarından, Burcu Köksal'a tepki: Söylemleri tüyler ürpertiyor

Gazetecilerle bir araya gelen DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları, kentleri hep birlikte yöneteceklerini söyledi. CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcısı sözlerine tepki gösteren Akın Birdal, "Burcu Köksal, ırkçı faşist söylemlerde bulundu. Söylemleri tüyler ürpertiyor" dedi.

BİRGÜN EGE

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Türkan Aslan Ağaç ve Akın Birdal, seçim çalışmaları kapsamında Mülkiyeliler Birliği lokalinde gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Akın Birdal, kentlerin yönetilmesinin halkın katılımıyla mümkün olabileceğini söyleyerek, partilerinin yerel yönetim anlayışı, seçim bildirgesi ve çözüm önerilerini anlattı.

Yeni bir Türkiye projesi için yola çıktıklarını ifade eden Birdal, “31 Mart Türkiye için yeni bir fırsattır. Halkın kendisini yönetebileceği kanalları açmak istiyoruz ve açacağız. Türkiye'nin demokratikleşmesini yerelden başlatmalıyız. Demokrasiyi halkla birlikte hayata geçirmeliyiz. Barış, kardeşlik ve adalet yolunda bir görev aldık. Barış içinde yaşayan bir Türkiye hayali amacımız var. Hep birlikte kentlerimizi yönetelim istiyoruz” dedi.

Demokrasi, adalet ve özgürlüğün insanların ortak hayali olduğunu dile getiren Birdal, “Burcu Köksal, ırkçı faşist söylemlerde bulundu. Söylemleri tüyler ürpertiyor. Belediye başkanlığına seçildiğinde 'DEM'i içeri sokmayacağım' diyor. Konuşmasında ırkçılık, Kürt düşmanlığı, nefret ve ayrımcılık var. Türkiye’nin en çok barış kardeşliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde böyle bir açıklaması neye yaradı sormak lazım. Bizim yolumuz adalet ve kardeşlik yoludur. DEM değil hepimiz kazanacağız” diye belirtti.

“EZBERLERİ BOZMAYA GELİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Türkan Aslan Ağaç ise yerel yönetimler açısında demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, “Bana göre Türkiye’nin en güzel kenti İzmir'dir. Bütün hayatım burada geçti. Şimdi de bu kentin karar mekanizmasında yer alarak, hizmet etmek istiyorum. DEM Parti İzmir'de ezberleri bozmaya geliyor. Yeni bir bakış ve anlayışa şans verilmesini istiyoruz. İzmir’de yaşayan herkesin oyuna talibiz” ifadelerini kullandı.