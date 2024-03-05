DEM Parti Milletvekili Gergerlioğlu'na hakaret ve tehdide hapis cezası

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 14 Mayıs seçimleri öncesi esnaf ziyareti sırasında hakaret ve tehditte bulunan Kuruçeşmeliler Derneği Başkanı Gökhan Akkaya'ya 8 ay 22 gün hapis cezası verildi.

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik hakaret ve tehditte bulunan Gökhan Akkaya 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MA'da yer alan habere göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun geçen yıl 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi yaptığı çalışmalar sırasında İzmit’in Kuruçeşme Mahallesinde Kuruçeşmeliler Derneği Başkanı Gökhan Akkaya tarafından hakaret ve tehdide maruz kalmıştı.

Bunun üzerine Gergerlioğlu ve o sırada yanında bulunan DEM Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Selda İlgöz Kocayiğit, Gökhan Akkaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kocaeli 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz hafta, Gökhan Akkaya’yı Gergerlioğlu’nu aleni tehdit ve hakaret etmek suçundan 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptı. Mükerrir hükümler kapsamında cezalandırılan Gökhan Akkaya’nın tutuklanarak kapalı cezaevine konması bekleniyor.

"YARGI GEREKEN CEZAYI VERECEKTİR"

Hapis cezası kararı hakkında konuşan Gergerlioğlu, "Herkes bilsin ki demokratik siyasetimizi kimse engelleyemez. Biz halkımızla beraberiz. Bu tarz provokatif eylemlerle çalışmalarımızı engellemeye kalksalar da hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Biz onların dilinden onlara cevap vermeyeceğiz. Yargıya gideceğiz ve bu kurumlar onlara gereken cezayı verecektir. Bizler demokratik siyasetimizi devam ettireceğiz ve halkımızın her kesimine ulaşacağız. Bu tarz provokatörler bizi yolumuzdan vazgeçiremeyecek. Bu saldırganlarda yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını gördüler. Bu ve benzeri girişimlere tevessül edenlerde başlarına neler gelebileceğini görmüş olsunlar" dedi.