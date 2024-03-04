DEM Parti milletvekili Kaya'nın yargılanması durduruldu

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın 'terör örgütü üyeliğinden' yargılandığı dava, yasama dokunulmazlığı nedeniyle durduruldu.

Rosa Kadın Derneği başkanlığını yürüttüğü sırada dernek faaliyetleri nedeniyle 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla hakkında dava açılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın yasama dokunulmazlığı nedeniyle yargılanmasının durdurulmasına karar verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, iddia makamı mahkemeye sunduğu mütalaasında, Kaya'nın milletvekili olması nedeniyle Anayasa'nın 83'üncü Maddesi'nde düzenlenen yasama dokunulmazlığını kazandığını belirterek Kaya'nın yargılanmasının durdurulmasına ve hakkında uygulanan adli tedbir kontrollerinin kaldırılmasına karar verilmesini istedi.

AYM'NİN KARARI MAHKEMEYE SUNULDU

Kaya'nın katılmadığı duruşmada, avukatları Gözde Engin ve Gazal Bayram müvekkillerinin yargılanmasının durdurulmasına yönelik daha önce dile getirdiği taleplerini tekrarladı. Engin ve Bayram, yasama dokunulmazlığı kapsamında, mahkemelerin ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları mahkemeye sunarak, müvekkillerinin yargılanmasının durdurulması ve hakkındaki adli tedbir kontrolünün kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere Kaya'nın yasama dokunulmazlığı kapsamında yargılanmanın durdurulmasına ve hakkındaki adli tedbir kontrolün kaldırılmasına karar verdi.