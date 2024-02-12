DEM Parti'nin '54 bin 60 usulsüz seçmen' itirazı reddedildi

DEM Parti’nin 32 yerde seçmen taşındığını gerekçesiyle yaptığı 54 bin 60 başvuru reddedildi. İtirazlar, “seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesi için görevlendirilme” ve “tatbikat, operasyon faaliyetlerine takviye olarak görevlendirilme” nedeniyle reddedildi.

DEM Parti’nin seçmen taşımalarına ilişkin yaptığı itirazlarının tamamına yakını reddedildi. Redde iki gerekçe sunuldu.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, seçmen listeleri kesinleşen DEM Parti, usulsüzlüklere ilişkin rapor hazırladı.

DEM Parti'nin hazırladığı raporda, toplam 32 yerde 54 bin 60 usulsüz seçmen kaydına itiraz edildiği belirtildi.

Bunlardan sadece 222'si ilçe seçim kurullarında kabul edildi.

İtiraz edilen seçmenlerin tamamının güvenlik görevlisi olduğuna dikkat çeken DEM Parti yetkilileri, itirazlarının reddedilmesine ilişkin kendilerine iki gerekçe sunulduğunu belirtti.

Bu gerekçeler, “seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesi için görevlendirilme” ve “tatbikat, operasyon faaliyetlerine takviye olarak görevlendirilme” şeklinde açıklandı.

“YEREL SEÇİM MANTIĞINA VE HUKUKA AYKIRI”

Bir yerde görevlendirilen kişilerin o yerde oy kullanmasının yerel seçim mantığına aykırı olduğunu belirten DEM Parti yetkilileri, bu durumun hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

DEM Parti raporunda itiraz edilen kentler ve itiraz edilen 'taşıma seçmen' sayıları şöyle sıralandı:

DEM Parti'nin raporunda seçmen taşınan bazı kentlere dair şu verilere yer verildi:

IĞDIR MERKEZ:

2019 yerel seçimlerinde Iğdır Merkez Belediyesini HDP bin 514 oy farkla kazanmıştı. Iğdır Merkez’de en az 4 bin 361 şüpheli seçmen kaydı var.

SİİRT MERKEZ:

2019 yerel seçimlerinde Siirt Belediyesini HDP bin 616 oy farkla kazanmıştır. Siirt Merkez’de en az 6 bin 819 seçmen kaydı şüphelidir.

ŞIRNAK MERKEZ:

2019 yerel seçimlerinde AK Parti belediyeyi 8 bin 524 oy farkla kazanmıştı.

Şırnak merkezden giden Şırnaklı olmayan seçmen sayısı 2 bin 429 iken merkeze gelen Şırnaklı olmayan seçmen sayısı 8 bin 710’dur. 2023 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 840 seçmen 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilecek şekilde Şırnak Merkez’e kaydedilmiştir.

HAKKARİ ÇUKURCA:

2019 yerel seçimlerinde AKP belediyeyi bin 94 oy farkla kazanmıştı.

Yığılan kollukla toplam 13 bin 878 seçmeni olan Çukurca’nın 3 mahalleden oluşan ilçe merkezinin seçmen sayısı 8 bin 682’dir ve bunun yalnızca 2 bin 865’i Hakkarilidir.

2023 Mayıs Seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bin 594 seçmen 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilecek şekilde Çukurca’ya kaydedilmiştir.

HAKKARİ ŞEMDİNLİ:

2019 yerel seçimlerinde AKP belediyeyi 154 oy farkla kazanmıştı.

2023 Mayıs Seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 892 seçmen 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilecek şekilde Şemdinli’ye kaydedilmiştir.

KARS MERKEZ:

2019 yerel seçimlerinde HDP belediyeyi bin 238 oy farkla kazanmıştı.

6 ay içinde Kars Merkezden giden Karslı olmayan seçmen sayısı bin 534 iken merkeze gelen seçmen sayısı 3 bin 264’tür. 2023 Mayıs Seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 920 seçmen 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilecek şekilde Kars Merkeze kaydedilmiştir.

AĞRI MERKEZ

Ağrı Merkez’de 2 mahallede 4 ayrı adreste toplam 4 bin 425 seçmen kaydı şüphelidir. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri referans alınarak hazırlanan yerel seçim taslağımıza göre Ağrı Merkezde AKP ile HDP arasındaki oy farkı 7 bin 258 HDP lehinedir ancak 2019 yerel seçimlerinde de belediyeyi 8 bin 559 farkla AKP kazanmıştı. Geçici süreyle Ağrı’ya görevli gelen toplam en az 4 bin 425 asker ve polis, Ağrılılar yerine belediye başkanı seçecek. Burada dikkat çeken bir diğer husus ise Doğubayazıt’tan Ağrı Merkeze açıkça yığma olduğu.

MUŞ MALAZGİRT:

2019 yerel seçimlerinde AKP Malazgirt Belediyesini 3 oyla kazanmıştı ve bütün itirazlar reddedilmişti. AKP 2019’da 3 oyla kazandığı Malazgirt’te özellikle Bulanık ve köylerinden seçmen kaydırmış 6 ay önce seçmen bulunmayan adreslere toplam 569 kolluk görevlisi kaydetmiştir."