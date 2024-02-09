DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu

DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Partinin resmî İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı. Parti binasında açıklama yapan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Partinin resmî İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Oy pusulasında Beştaş'ın adı yer alacak.

Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:

Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin: Devrim Demir - Ahmet Türk

Van: Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa: Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya: Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir: Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli: Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya: Engin Güleser – Emine Melis Tantan

Konya: Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun: İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu: Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon: Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri: Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Maraş: Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya: Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

DEM Parti'nin 40 ildeki belediye başkan adayları ise şöyle:

Ağrı: Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman: Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır: Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars: Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt: Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu: Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale: Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas: Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan: Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak: Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin: Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun: Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli: Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir: Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat: Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop: Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize: Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu: Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur: Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt: Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın: Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik: Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük: Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta: Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar: Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya: Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray: Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

DEM Parti üç ilçede daha belediye başkan adayı açıkladı. Buna göre Akdeniz Belediye Eş Başkan adayları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan; Cihanbeyli Belediye Eş Başkan adayları

Eylül Yaylacı ve Hasan Ateşci; Kulu Belediye Eş Başkan adayları ise Ayşe Özdemir ve Bekir Karakurt oldu.

"KİMSEYE REST VEYA JEST YAPMIYORUZ"

Doğan, adayları açıkladıktan sonra "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta yapılan MYK toplantısında alınan kararları hatırlatan Ayşegül Doğan, bütün kararları ülkenin farklı yerlerindeki halk buluşmalarından gelen talepler doğrultusunda aldıklarını ifade etti.