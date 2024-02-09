DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu
DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Partinin resmî İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlendi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı. Parti binasında açıklama yapan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıkladı.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu. Partinin resmî İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlendi. Oy pusulasında Beştaş'ın adı yer alacak.
Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:
Mardin: Devrim Demir - Ahmet Türk
Van: Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan
Bursa: Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
Antalya: Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
Eskişehir: Gamze Toprak – Suat Başaraner
Denizli: Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
Sakarya: Engin Güleser – Emine Melis Tantan
Konya: Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
Samsun: İnci Aydın – Hasan İlten
Ordu: Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş
Trabzon: Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
Kayseri: Remziye Erener – İhsan Sarıyar
Maraş: Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç
Malatya: Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
DEM Parti'nin 40 ildeki belediye başkan adayları ise şöyle:
Ağrı: Hazal Aras - Memet Akkuş
Batman: Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün
Bitlis: Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Hakkari: Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır: Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş
Kars: Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı
Siirt: Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi
Bolu: Birsen Baş - Veli Saçılık
Yalova: Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
Çanakkale: Canan Aytaç - Çetin Avcı
Sivas: Semiha Şahin – Cemal Pir
Erzincan: Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
Uşak: Azize Karadağ - Ahmet Ak
Artvin: Fatma Biçer – Levent Serhan
Edirne: Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Giresun: Feride Kızgit – Ümit Bozan
Kırıkkale: Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırklareli: Arzu Fırat – Adnan Aydın
Kırşehir: Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Yozgat: Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak: Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
Tokat: Dilber Demir – Reşat Yıldız
Sinop: Filiz Yalçın – Erol Aydemir
Rize: Nurettin Aydın – Semanur Akar
Niğde: Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir: Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Kütahya: Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Kastamonu: Hatice Uçar – Yakup Akyol
Gümüşhane: Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
Çankırı: Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Burdur: Fatma Arslan – Tamer Kaş
Bayburt: Tülay Kılınç – Recep Özmen
Bartın: Leyla Danış – Kemal Eroğlu
Bilecik: Züleyha Çengel – Ömer Ege
Karabük: Emine Kaya – Adnan Aksu
Isparta: Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Afyonkarahisar: Zehra Yalçın – Sezer Erikli
Amasya: Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
Düzce: Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Aksaray: Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ
DEM Parti üç ilçede daha belediye başkan adayı açıkladı. Buna göre Akdeniz Belediye Eş Başkan adayları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan; Cihanbeyli Belediye Eş Başkan adayları
Eylül Yaylacı ve Hasan Ateşci; Kulu Belediye Eş Başkan adayları ise Ayşe Özdemir ve Bekir Karakurt oldu.
"KİMSEYE REST VEYA JEST YAPMIYORUZ"
Doğan, adayları açıkladıktan sonra "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Geçen hafta yapılan MYK toplantısında alınan kararları hatırlatan Ayşegül Doğan, bütün kararları ülkenin farklı yerlerindeki halk buluşmalarından gelen talepler doğrultusunda aldıklarını ifade etti.