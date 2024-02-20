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DEM Parti'nin İzmir adayları açıklandı

DEM Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Akın Birdal ve Tülay Aslan olduğunu açıkladı.

Güncel
  • 20.02.2024 16:01
  • Giriş: 20.02.2024 16:01
  • Güncelleme: 20.02.2024 17:19
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'nin İzmir adayları açıklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, İzmir’in bütün ilçelerinde adaylık başvurularının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Akın Birdal ve Tülay Aslan olduğu kaydedildi.

Akın Birdal, 22 Temmuz 2007 tarihindeki genel seçimlerinde Diyarbakır’dan bağımsız aday olmuş ve milletvekili seçilmişti. Birdal, Milletvekili seçildikten sonra Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) katılmıştı.

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