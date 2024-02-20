DEM Parti'nin İzmir adayları açıklandı
DEM Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Akın Birdal ve Tülay Aslan olduğunu açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada, İzmir’in bütün ilçelerinde adaylık başvurularının tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Akın Birdal ve Tülay Aslan olduğu kaydedildi.
Akın Birdal, 22 Temmuz 2007 tarihindeki genel seçimlerinde Diyarbakır’dan bağımsız aday olmuş ve milletvekili seçilmişti. Birdal, Milletvekili seçildikten sonra Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) katılmıştı.
İzmir’in bütün ilçelerinde başvurularımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu. pic.twitter.com/O8y0ZlhrVs— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 20, 2024