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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçim yenilenecek

DEM Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı Urfa'nın Hilvan ilçesinde, AKP'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimleri yenileme kararı verildi.

Güncel
  • 02.04.2024 15:49
  • Giriş: 02.04.2024 15:49
  • Güncelleme: 02.04.2024 16:02
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçim yenilenecek

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı belediye seçimleri yenilenecek. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, AKP'nin 15 sandığa itiraz ettiği ilçede, İlçe Seçim Kurulu, seçimi yenileme kararı aldı.

HİLVAN'DA SEÇİMLER

Resmi olmayan verilere göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti yüzde 33.2 puan ile birinci sırada yer almıştı. DEM İlçede AKP 30.72,  Yeniden Refah Partisi 18.77 oy oranını elde etmişti. 

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