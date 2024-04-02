DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçim yenilenecek

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı belediye seçimleri yenilenecek.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, AKP'nin 15 sandığa itiraz ettiği ilçede, İlçe Seçim Kurulu, seçimi yenileme kararı aldı.

HİLVAN'DA SEÇİMLER

Resmi olmayan verilere göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti yüzde 33.2 puan ile birinci sırada yer almıştı. DEM İlçede AKP 30.72, Yeniden Refah Partisi 18.77 oy oranını elde etmişti.