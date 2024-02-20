DEM Parti'nin seçim bürosundaki bayraklar söküldü

Konya'nın Kulu ilçesinde DEM Parti'nin seçim bürosundaki bayraklar, yüzleri kapalı iki kişi tarafından söküldü.

Konya Kulu'da DEM Parti seçim bürosu önünde asılı bayraklar, kimliği belirsiz iki kişi tarafından söküldü.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gece saat 00:10’da yüzleri kapalı iki kişi, seçim bürosu önüne gelerek, bayrakları söktü.

Bayrakları söken kişiler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olaya ilişkin DEM Parti Kulu İlçe Örgütü şikâyette bulundu.

DEM Parti Kulu İlçe Örgütü, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülen bayraklarımız ile ilgili şikâyet sürecini başlattık. Daha sonra bayraklarımızı yeniden yerine astık. Kulu’da azınlık bir kesimin yaptığı saldırıyı kınıyor, bunu tabii ki Kulu halkına mal etmiyoruz. DEM Parti Kulu ile, Kulu DEM Parti ile büyüyecek. 31 Mart’a kadar, tüm halkımızı partimizi ve adaylarımızı sahiplenmeye çağırıyoruz. Birlikte başaracağız.”