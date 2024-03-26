DEM Parti: Partimiz ve halklarımız, kara propagandayı ve kirli oyunları boşa çıkaracak

DEM Parti, MYK toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, iktidarın seçim döneminde kara propaganda yürüttüğü belirtilerek "Partimiz ve halklarımız, kara propagandayı ve kirli oyunları boşa çıkaracak" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), MYK toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı. DEM Parti'nin açıklamasında iktidar ve yandaşlarının CHP ile DEM Parti arasında uzlaşı olduğuna yönelik yalanlarına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Kürt coğrafyasında hiçbir parti ile anlaşmamız yoktur" denilirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yönelik 'irade olamadılar' sözlerine de yanıt verildi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İktidarın korkulu rüyası haline geldiği ve topluma karşı kurulan kumpasları boşa çıkardığı için partimiz her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de özel savaş yöntemlerinin, karalama kampanyalarının, kara propagandaların ve saldırıların hedefindedir. Daha önce yalan, iftira, montaj videolarla partimizi hedef alan iktidar ve denetimindeki medya aparatları bu seçimde de DEM Parti ve Kürt düşmanlığını temel siyaset haline getirmiştir.

DEM Parti Parti Meclisi üyesi olmadığı halde öyleymiş gibi lanse edilen Ahmet Saymadi’nin bir dernekte yaptığı konuşmaların Yürütme’nin başı ve iktidar medyası tarafından kullanılması saldırıların son halkasıdır. İktidar medyasının 'büyük itiraf' olarak lanse ettiği bu sözler itiraf değil olsa olsa iftiradır.

Parti kurullarımızda yer almayan, partimiz adına hiçbir konuşma yetkisi bulunmayan Saymadi’nin açıklamaları tamamen kendi hayal dünyasının ürünleridir. Partimizin ‘Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde kimlerle görüştüğü ve hangi sonuçları elde ettiği parti sözcülerimiz ve yetkili kurullarımız tarafından aşama aşama kamuoyuna açıklanmıştır. Kent Uzlaşısı CHP veya başka bir parti ile tariflenemez, ayrıca Kürt coğrafyasında hiçbir parti ile anlaşmamız yoktur. Kişisel egolarına, gündem olma dürtülerine yenik düşerek partimiz hakkında hayal ürünü senaryolar yazanların halkımız ve partimiz nezdinde hiçbir hükmü ve karşılığı yoktur.

'SİYASETİ HALKLAŞTIRDIK'

Erdoğan’ın 'Bunlar irade olamıyor' açıklamalarından sonra iktidar medyası tarafından kullanılan bu tür açıklamaların kime ve neye hizmet ettiği ortadadır. Partimiz diğer bütün partilerden farklı olarak siyaseti halklaştırmış, toplumu, seçmenini, üyelerini aday belirleme önseçimlerine ve karar alma süreçlerine katmış yegane partidir.

Genel seçimlerden sonra yaptığımız yüzlerce halk toplantısı, düzenlediğimiz konferanslar ve aldığımız kararlar bunun göstergeleridir. Partimiz siyaseti dar siyaset seçkinlerinin işi ve uğraşı olmaktan çıkarmıştır. Bütün saldırılara, iftiralara, kumpaslara ve ayak oyunlarına rağmen Newroz kutlamalarında ve seçim kampanyasında milyonların partimiz etrafında kenetlenmesini hazmedemeyenler en iyi bildikleri şeyi yaparak, yalan, iftira, karalama kampanyaları ile sonuç almaya çalışmaktadır.

'İRADE GÖRMEK İSTEYENLER NEWROZ MEYDANLARINA BAKSIN'

Bir kez daha hatırlatalım ki, bunlar beyhude çabalardır. Başta AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, DEM Parti’nin iradesini görmek isteyenlerin başka yerlere bakmasına gerek yok, Newroz meydanlarına, seçim mitinglerimize bakmaları yeterlidir. DEM Parti siyaset üretme becerisiyle, mücadele azmiyle halklarımızın hak ve menfaatlerini en üst düzeyde temsil etmeye, iktidarın oyunlarını boşa çıkarmaya ve 3’üncü Yol siyasetini büyütmeye devam edecektir.

Partimiz ve halklarımız kara propagandayı ve kirli oyunları boşa çıkaracaktır."