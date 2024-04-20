DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Yerlikaya'ya: "Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis açılışında 'Türk bayrağının kaldırıldığı' iddialarıyla açıklama yaptı. Doğan, açıklamasında Yerlikaya'ya "Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamamanızı öneriyoruz. Aynı kaynakları/olanakları kayyum yolsuzluklarını ve bıraktıkları borçları incelemek için seferber etmeyi düşünür müsünüz" diye sordu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri Eş Başkanlarının açıklama yaptığını ifade etti.

"Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamamanızı öneriyoruz" diyen Doğan, müfettiş görevlendirilmesi için harcanacak kamu kaynaklarının kayyumların yolsuzlukları için harcanıp harcanmayacağını sordu.

Doğan'ın açıklaması şöyle:

Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımızın açıklamalarına rağmen bu asılsız iddialara inanmaya can atanlar olduğunu biliyoruz. Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamamanızı öneriyoruz. Aynı kaynakları/olanakları kayyum yolsuzluklarını ve bıraktıkları… https://t.co/9EREqu9o32 — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) April 19, 2024

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DEM yerel seçimde yüksek oy oranı ile kazandığı Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclislerinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına" ve "Türk bayrağının kaldırıldığı" iddia edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. Yerlikaya, açıklamasında, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık açıklamasında, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2024 tarihli toplantısında, İstiklal Marşımızın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" demişti.