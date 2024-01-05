DEM Parti: Yargıtay, haddini aşan bir karara imza koydu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin, "Ne yazık ki Yargıtay, haddini aşan bir karara imza koydu" dedi ve ekledi: "Asla ama asla Yargıtay kararı Mecliste okunmamalıdır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi Davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Koçyiğit, "Ne yazık ki Yargıtay, haddini aşan bir karara imza koydu" ifadesini kullandı.

Koçyiğit, AYM'ye parmak sallayan ve Yargıtay'ın birçok dairesinde etkin olan bir siyasi partinin, siyasi mühendislik yaparak ülkeyi başka bir yere taşımak istediğini belirterek, "Artık anayasasızlık hali ilan edilmiştir. Yargıtayın halka, Meclise ve Meclis Başkanı'na parmak sallayan bir noktaya taşındığını görüyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız" dedi.

Koçyiğit, AKP'nin düşündüğü yeni anayasanın, 12 Eylül Anayasası'nı aratacağını vurgulayarak, "Bu krizi, yeniden Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini ve yeni anayasa tartışmalarını ilerletmek istediklerini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis'e "Meclis'in onuruna sahip çıkılması" çağrısı yaptıklarını ifade ederek, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararının, 28 Şubat muhtırasından, 27 Nisan e-muhtırasından hiçbir farkı yok. Asla ama asla Yargıtay kararı Mecliste okunmamalıdır" dedi.