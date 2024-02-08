DEM Parti yöneticisi anlattı: Başak Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti?

DEM Parti yöneticisi, İBB başkanlığı için adı geçen Başak Demirtaş’ın eşi üzerinden yapılan spekülasyonlardan yıprandığı için adaylıktan çekildiğini söyledi. CHP’nin bazı ekran yüzlerinin Başak Demirtaş’ı hedef almasına değinen yönetici, görüşmeler hakkında da bilgi verdi.

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın aday olabileceğini söyledikten sonra vazgeçmesi kamuoyunda yankı uyandırdı. Ancak Demirtaş’ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oldu.

DEM Parti ve Başak Demirtaş’ın bu hamlelerinin ne anlama geldiğini Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a değerlendiren parti kaynakları, Başak Demirtaş’ın ilk açıklamasından bugüne hem Selahattin Demirtaş’la hem Başak Demirtaş’la müzakereler yürütüldüğünü, pek çok heyetin Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettiğini anlattı.

İstanbul’da aday çıkarmanın Başak Demirtaş’ın açıklamasından önce de kendileri için güçlü bir seçenek olarak masada olduğunu, aday çıkarmaya çok yakın olduklarını anlatan bir DEM Partili yönetici, Başak Demirtaş’ın adaylık çıkışının bu yöndeki eğilimi ve kararlılığı güçlendirdiğini ifade etti.

“‘DEM BURADA’ MESAJI VERDİ”

Başak Demirtaş’ın adaylık açıklamasının herkese "DEM burada” mesajı verdiğini, DEM Parti’nin gücünün anlaşılmasını sağladığını aktaran bir parti yöneticisi, "Biz birisi kazansın diye pozisyon almayız. Biz siyaset üretiriz. Başak Demirtaş’ın çıkışı da budur; ‘bizi dikkate almak zorundasınız’ demektir. DEM Parti’nin siyasetinin dikkate alınması için atılmış çok güçlü bir adımdır” diye konuştu.

"DAYATMA İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Selahattin Demirtaş’ın DEM Parti yönetimine rağmen, aday çıkarılması için bir dayatmada bulunduğunun doğru olmadığını ifade eden parti kaynakları, tüm süreçlerin karşılıklı bir koordinasyon ile ilerletildiğini ifade ederek “Elbette Başak Demirtaş’ın aday olmasının doğru olmadığını düşünenler vardır. Ama bu Demirtaş karşıtlığı ya da ‘Demirtaş’ın dayatması’ iddiası sebebiyle değildir. Tam aksine Başak Demirtaş’ın yıpranmaması için bir karşı çıkış, bir uyarı söz konusu olmuştur” değerlendirmesini yaptı.

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAYLIKTAN NEDEN VAZGEÇTİ?

Başak Demirtaş’ın adaylıktan vazgeçmesindeki en önemli etkenlerden birinin “Eşinin özgürlüğü için AKP ile anlaştı” söyleminin yayılması olduğunu belirten bir yönetici, “Demirtaş AKP ile anlaştı’ söylemi çok yayıldı ve çok rahatsızlık yarattı. Hem Demirtaş’ta hem Başak Hanım’da. Demirtaş bu dedikodu ve iftiralara bir cevap vermek istedi” dedi.

‘EŞİ BIRAKILSIN DİYE AKP İLE ANLAŞTI’ İFTİRASI

“DEM-AKP anlaştı” iddiasının doğru olamayacağını belirten parti kaynakları, bu sürecin Başak Demirtaş’ı yıpratmaması için de ortaklaşarak böyle bir karar alındığını kaydetti. “Bu Başak Demirtaş için çok zorlayıcı, bir kadın için çok yaralayıcı bir şey” diyen yönetici, “‘Eşi bırakılsın diye AKP ile anlaştı’ iftirasını kaldırması güçtü. Bu yüzden karşılıklı değerlendirmeler sonucu adaylık kararından vazgeçildi” diye konuştu.

CHP’YE YAKIN EKRAN YÜZLERİNE SİTEM

DEM Parti yöneticileri AKP ile anlaştıkları algısını yayan CHP’ye yakın bazı ekran yüzlerini şaşkınlıkla izlediklerini ifade ederken Başak Demirtaş’ın aday olmamasının bu algıyı yayan herkese cevap niteliğinde olduğunu kaydetti.

"CHP İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR AMA ADAY ÇIKARACAĞIZ"

DEM Parti kaynakları da CHP kaynakları da karşılıklı güç birliği görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. DEM Parti kaynakları İstanbul’da aday çıkarma kararından geri adım atmalarının mümkün olmadığını İstanbul için görüşmelerin tıkanma noktasına geldiğini, ancak İstanbul’da olmasa bile pek çok kentte güç birliğinin sağlanmasının gündemde olduğunu anlattı.

‘NE AKP’YE JEST NE DE CHP’YE REST’

AKP İLE seçim gündemli herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığını ifade eden kaynaklar, “Kararlarımızı kendi tabanımızı dinleyerek veriyoruz. Her kentin kendi dinamiklerine göre kent uzlaşısına göre hareket ediyoruz. İstanbul’da aday çıkarma kararımız da ne AKP’ye jest ne de CHP’ye rest” değerlendirmesini yaptı.

CHP KARARDAN MEMNUN

Başak Demirtaş’ın aday olması halinde DEM Parti’nin mevcut oyunu ikiye katlayabileceği değerlendirmesini yapan CHP’li siyasetçiler, Başak Demirtaş’ın adaylıktan vazgeçme kararının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Başak Demirtaş dışındaki bir DEM adayı ile İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanma şansının arttığını anlatan CHP kaynakları, DEM Parti ile İstanbul’da ve başka kentlerde daha sağlam bir güç birliğinin sağlanmasının da hala mümkün olduğunu kaydetti.

Başak Demirtaş’ın adaylık kararının ve sonrasında vazgeçmesinin iktidar üzerindeki etkisine de değinen bir CHP yöneticisi, “DEM Parti AKP’ye destek olunca siyasi parti, bize destek olunca terörist. Artık bizi DEM Parti üzerinden kriminalize edemezler. Herkes her şeyi görüyor. Bu koz ellerinden alındı” dedi.

‘İMAMOĞLU İŞİ ŞANSA BIRAKMAZ’

DEM Parti ile görüşmelerde İmamoğlu’nun da devrede olup olmadığı sorusuna yanıt veren bir CHP yöneticisi ise, İmamoğlu'nun işi şansa bırakmayacağını, DEM ile üst düzeyde görüşmeler yapmasının doğal olduğunu ifade etti.

GÜÇ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ NE AŞAMADA?

CHP – DEM Parti’nin güç birliği görüşmeleri kapsamında DEM Parti’nin Mersin ve Manisa’da aday çıkarmayacağı neredeyse kesinleşti. Adana ve İzmir kararı henüz verilmemiş olsa da iki partinin bu iki kentte uzlaşmaya yakın olduğu ve DEM Parti’nin aday çıkarmama ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydediliyor. Aydın, Bursa, Balıkesir ile ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday olabileceğini açıklaması, yerel seçime giderken siyaset gündeminin merkezine oturdu.

“Demirtaş’ın adaylığının AKP’ye kazandıracağı, DEM Parti ve AKP arasında bir pazarlık olduğu, Başak Demirtaş’ın adaylığının Ekrem İmamoğlu’na kaybettireceği, Demirtaş’ın DEM Parti’ye aday çıkarmayı dayattığı ve parti içinde kriz olduğu” gibi iddialar sonrası Başak Demirtaş, dün yeni bir açıklama yaparak aday olmayacağını duyurmuştu.

5 Şubat Pazartesi günü DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Başak Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız” ifadelerini kullanmıştı.

“SÜRECİN BAŞINDAN BERİ İSTİŞARE HALİNDEYİZ”

DEM Parti Merkez Yönetim Kurulu da Başak Demirtaş’ın açıklamasından dakikalar sonra benzer tonda bir açıklama yaptı. Demirtaş’ın adaylık beyanının DEM Parti’ye ve seçim stratejisine güç kattığının ifade edildiği DEM MYK’sinin açıklamasında, Başak Demirtaş’la sürecin başından beri istişare halinde yürütüldüğü kaydedilmişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, “Nasıl ki aday olduğundaki açıklaması bize güç verdiyse, şimdiki açıklaması da güç vermiştir” demişti.

“ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ”

DEM Parti’nin ve Başak Demirtaş’ın açıklamalarının ardından aynı gün DEM Parti Milletvekilleri Saruhan Oluç ve Mehmet Tiryaki de akşam saatlerinde, Demirtaş’ın "Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz” değerlendirmesi yaptığını kamuoyuna duyurmuştu.