DEM Parti’den AKP’li adayın ‘Bizi destekleyecekler’ iddiasına yanıt

DEM Parti, AKP’nin Bala adayı Ahmet Buran’nın “Biz görüştük Bala’dakilerle, bize (oy) verecekler” iddiasını yalanladı.

AKP’den yeniden aday olan Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran'ın “Onlar (DEM Partililer) sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle, bize (oy) verecekler” iddiasına DEM Parti’den yalanlama geldi.

DEM Parti Ankara İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Bala’da herhangi bir partiye desteğimiz ya da herhangi bir uzlaşımız söz konusu değildir” denildi.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

“Son günlerde çeşitli kanal ve mecralarda partimizi yıpratma amaçlı, gerçekliği olmayan çeşitli iddialar ileri sürülmektedir. Bunlardan biri de Bala’nın mevcut AKP’li belediye başkanı Ahmet Buran’nın bir televizyon programında, DEM Partililerin Bala’da – sonradan yalanlamış olsa da- kendisini desteklediğine yönelik spekülasyonudur. Bunun ve bu spekülasyon üzerinden partimize yönelik çirkin ithamların muhatabı olmadığımızı tekrar tekrar belirtiriz.

Partimizin Bala’da yerel aday çıkarmadığı doğrudur. Aynı şekilde yeni dönem ilçe örgütümüz tam olarak oluşmadığı için Polatlı’da da aday çıkarmadık. Ankara’da aday çıkarmadığımız bir başka ilçe de Yenimahalle’dir. Bu istisnai tutumumuzun nedeni de CHP dahil, herhangi bir partiyle kurduğumuz ittifak değildir. Merkezi Seçim Komisyonumuzun yaptığı istişareler sonucunda almış olduğu bir karardır.

Bunun dışında Ankara’da 21 ilçede adaylarımız vardır ve büyükşehir adaylarımızla birlikte çalışmalarına devam etmektedirler. Tekrar Bala’ya dönersek, Balalı partili yoldaşlarımızın da altını çizdiği gibi Bala’da herhangi bir partiye desteğimiz ya da herhangi bir uzlaşımız söz konusu değildir.”

NE OLMUŞTU?

“Yenimahalle, Polatlı, Bala’da bu konuya girelim mi?” sorusuna AKP’li Ahmet Buran, kamera arkası konuşmasında, şu yanıtı vermişti: “Yok; gerek yok. Bir de onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle, bize (oy) verecekler.”

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra açıklama yapan Buran, bunu DEM Partililer için değil ilçedeki DEM Parti'ye oy veren Kürtler hakkında söylediğini iddia etmişti.

Buran’ın X hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Bugün bir televizyon kanalında program öncesinde gerçekleştirdiğimiz özel bir sohbet sırasında ortaya çıkan ifadelerim, sosyal medyaya tamamen yanlış şekilde yansıtılmış ve kasıtlı olarak çarpıtılmıştır.

Yayın öncesi, Bala'da DEM Parti'ye oy veren vatandaşlarımızla yaptığımız bir görüşme hakkında bilgi verdim. Kimseyi incitmemek adına konuya girmemek niyetinde olsam da Kürt vatandaşlarımızın da desteğiyle belediye başkanı seçilmiş bir kişi olarak olarak hangi parti olursa olsun Kürt kardeşlerimizin Bala özelinde bizi desteklediklerini ve bize oy vereceklerini, büyükşehirde ise durumu bilemediğimi ihsas ettim.

Bizim hiç bir şekilde kendilerinin de açıkladığı gibi DEM Parti ile en ufak bir irtibatımız ve görüşmemiz olmamıştır.

Ben Bala'mızda Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel örneklerini veren ve herkesin desteklediği bir belediyeyi temsil etmenin gururuyla şahsıma verilen oylara ve güvene teşekkür ediyor ve hiçbir fitnenin Kürt kardeşlerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğimi belirtmek istiyorum.

Türk, Kürt kardeştir. Ayrım yapan hain ve kalleştir düsturuyla durmadan yola devam ediyoruz. Doğru bilgilendirme ve yanlış anlamaların düzeltilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.”