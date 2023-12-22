DEM Parti’den, ‘Leyla Zana’ya adaylık teklifi' iddiasına ilişkin açıklama

DEM Parti’nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için Leyla Zana’ya teklif götürdüğü iddiası partinin yetkili isimlerince yalanlandı.

Leyla Zana’ya DEM Parti’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlığı için adaylık teklifi götürüldüğü iddiası yalanlandı. Mezopotamya Ajansı’na konuşan parti yetkilileri, Leyla Zana’ya herhangi bir teklif götürülmediğini, daha önce açıklandığı gibi adayların ön seçim formülü ile belirleneceğini kaydetti.

Parti yetkilileri, daha önce kamuoyuna açıkladıkları gibi gösterilecek adayların ön seçim ve Kent Uzlaşısı modeli esaslarına göre hareket edilerek belirleneceğini belirtti.

'KİMSEYE TEKLİF GÖTÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Kararlaştırılan seçim modeli dışında hareket edilmeyeceğinin altını çizen yetkililer, bundan dolayı herhangi bir isme teklif götürülmesinin mümkün olamayacağını kaydetti.

Parti yetkililerinin altını çizdikleri bir diğer nokta ise, aday adaylarının partilerinin İl Seçim Komisyonlarına yapacakları başvurular ile ancak ön seçime girebilecekleri.

Yetkililer, parti merkezinin hiçbir şekilde bu başvurulara müdahale etmeyeceğini ve ön seçimde çıkacak sonuca göre hareket edileceğini, gelinen aşamada ise bu karardan vazgeçilmeyeceğini paylaştı.