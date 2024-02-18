DEM Parti’den seçmenlere çağrı: Bizi ara, seni sandığa götürelim

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, taşımalı seçmen için çağrıda bulundu. Eş Genel Başkanlar, “Oy vereceğin yerden uzaksan bizi ara, seni sandığa götürelim” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), hareketli seçmenlere dair sosyal medyadan paylaştığı videoyla “Oy vereceğin yerden uzaksan bizi ara seni sandığa götürelim” çağrısı yaptı.

Hareketli seçmenler için telefon bilgisinin yer aldığı parti açıklamasının da eklendiği paylaşım, “Kayyımlardan, rant çetelerinden kurtulmak için her oyun değeri var. Oy vereceğin yerden uzaksan bizi ara seni sandığına götürelim” notuyla yayınlandı.