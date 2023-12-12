DEM Parti’den Şeyh Said açıklaması: "Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir"

DEM Parti, son günlerde Şeyh Said hakkında yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir" dedi.

DEM Parti, Şeyh Said hakkında son günlerde başlayan tartışmalara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Şeyh Said'in Kürt halkının değerlerinden olduğu belirtilirken "Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Şeyh Said ve yoldaşlarına dil uzatan şovenist kesimler ile gazeteci olarak geçinen kişilerin söylemlerinin Kürt halkı nezdinde zerre kadar değeri yoktur. Şeyh Said ve yoldaşları hak mücadelesi yürütmüş, bu nedenle devletin zulmüne uğramış Kürt halkının önemli değerlerindendir ve hep öyle hatırlanacaktır. Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir."

Şeyh Said ve yoldaşlarına dil uzatan şovenist kesimler ile gazeteci olarak geçinen kişilerin söylemlerinin Kürt halkı nezdinde zerre kadar değeri yoktur. Şeyh Said ve yoldaşları hak mücadelesi yürütmüş, bu nedenle devletin zulmüne uğramış Kürt halkının önemli değerlerindendir ve… — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 12, 2023

ŞEYH SAİD TARTIŞMASI

Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilen Şeyh Said isyanına ilişkin tartışmalar, kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Silvan yolunu Elazığ'a bağlayacak yola 'Şeyh Sait Bulvarı' ismini vermesiyle yeniden alevlendi.

TKP'DEN AÇIKLAMA

Yolun ismine farklı siyasi partilerden tepki gelirken konuya ilişkin TKP Diyarbakır İl Örgütü de açıklama yayımladı. "Diyarbakır'ı Cumhuriyet düşmanlarına bırakmayacağız" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Şeyh Sait Kürtler adına değil, halifelik adına, yurttan kavulmuş saray adına, Vahdettin adına, İngiliz emperyalizmi yararına 'isyan' etmiş bir figürdür. Bugün AKP'li kayyumun yeni yapılacak olan yola Şeyh Sait'in ismini vermesi AKP'nin gerici ve Cumhuriyet düşmanı karakterini gözler önüne sermektedir" denildi.

ALTAYLI: "BİR ŞEREFSİZİN ADINI BULVARA VERİYORSUNUZ"

Konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı da kendi programında karara tepki göstererek şunları söyledi:

"Sözde yerli ve milli bir iktidarımız var. Türkiye’ye karşı İngilizlerle işbirliği yaparak daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsizin adını bir rezilin adını siz bir bulvara veriyorsunuz. Şeyh Said İsyanı diye bir isyan var. Yani o zaman yarın bir bulvara Öcalan bulvarı adını verecek misiniz?"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirmişti.