DEM Parti’den Şırnak açıklaması: Her türlü oyuna rağmen kazandık

DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, açıklamasında “Her türlü oyuna rağmen kazandık. Seçim işlerinden sorumlu arkadaşlarımızı, il eş başkanlarımızı gözaltına alarak tutanakları saklayarak kazanamayacaksınız” dedi.

DEM Parti, Şırnak’ta ‘taşımalı seçmen’le AKP adayının kazandırılmaya çalışıldığını ancak kendilerine gelen ıslak imzalı tutanaklara göre seçimi kazandıklarını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterilen açıklamada, “Şırnak’ta büyük bir direniş var! Herkesin gözü Şırnak’ta olmalı. Parti il binamıza gelen ıslak imzalı tutanaklara göre öne geçtik!” denildi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan da, yaptığı açıklamada, önde olduklarını şöyle dile getirdi: “Halkımıza çağrımızdır: Her türlü oyuna rağmen kazandık. Seçim işlerinden sorumlu arkadaşlarımızı, il eş başkanlarımızı gözaltına alarak tutanakları saklayarak kazanamayacaksınız. Halkımızı sakinlik içinde partisi ile dayanışmaya iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Seçim güvenliği ve halk iradesi tüm muhalefet partilerimin sorumluğundadır. Bizler irademize sahip çıkacağız, hukuken de siyaseten de itirazlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. YSK verilerini girme işlemi sürüyor, yakından takip ediyoruz.”