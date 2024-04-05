DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatayı aldı: "Özgür ve yaşanılabilir toplum" vurgusu

AKP’li rakibi Abdulahat Arvas’ı büyük farkla geride bırakarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ardından memnu hakları alınıp tepkiler üzerine geri verilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan bugün saat 11.30'da mazbatayı teslim aldı. Mazbatanın alınmasının ardından Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, özgür ve yaşanılabilir bir toplumun tesis edilmesine vurgu yaparak "Halkımız için hayırlı olsun" dedi.

HABER MERKEZİ

Seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce memnu hakları elinden alınan, kamuoyunun tepkisinin ardından geri verilen DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal mazbatayı aldı.

Mazbatayı teslim alınmasını bekleyen çok sayıda yurttaş, parti üyesi ve yöneticileri İl Seçim Kurulu önünde bir araya geldi.

Mazbatayı saat 11.30'da teslim alan Zeydan ve Şedal, kendilerini bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ADALET TESİS ETME MÜCADELESİNİ YÜRÜTÜYORUZ"

İlk konuşan Şedal,"Bu topraklarda yüzyıllardır eşitlik, adalet, özgürlük ve kolektif vicdanı yeniden bu toplumda tesis etmenin mücadelesini yürütüyoruz. Yerel yönetimlerde de uzun zamandır aynı fikriyatla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Yerel seçim sürecinde kendilere destek olanlara teşekkürlerini dile getiren Şedal, "Özellikle 2024 seçimlerine hazırlanırken burada ön seçimden bu yana adaylarının etrafında kenetlenen; başta genç yoldaşlarımıza, kadınlara, annelere, sivil toplum kuruluşlarına siyasi partilere ve toplumumuzun tüm dinamiklerine buradan bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.

Fotoğraf: ANKA

"UMUTLARIMIZI TEKRARDAN DİRİLTMİŞTİR"

Şedal şöyle devam etti:

"Olası bir yönelim karşısında demokratik hakkını ortaya koyarak direnişimizi büyüten mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlayan tüm kesimlere tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Son dönemde gelişen durumlar, toplumda hak arayışını, özgürlük haykırışımızı, adalet ve eşitlik mücadelemizin yeniden güçleneceği ve şekilleceği özgür ve yaşanılabilir bir toplum yaratma adına umutlarımızı tekrardan diriltmiştir. Bu sadece Van adına değil tüm coğrafya ve halklar adına bu umudu yükseltmiştir. Bu zafer kutlu olsun"

"COĞRAFYAMIZIN ARTIK HUKUKSUZLUKLARA İHTiYACI YOK"

Mazbata krizi sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür eden Zeydan, "Kısa bir süreliğini de olsa hukukun, adaletin askıya alındığı bir süreçten geçtik. Demokrasiden, hukuktan, adaletten yana tavır alan başta iradesini sahiplenen başta Van halkına ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeydan, sözlerini şöyle noktaladı:

"YSK’nin aldığı bu kararı ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın, birlikte ve onurlu bir yaşamın iradesini daha da güçlendirmiştir. Coğrafyamızın artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa, birlikte, onurlu bir yaşamı tesis etme sorumluluğumuz var. Artık toplumsal barışı etme, güzel kentimize, halkımıza güzel hizmetler yapma zamanıdır. Kentin tüm sorunlarına çözüm bulmak için kollarımızı sıvayacağız. Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz"

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşu paylaşan Abdullah Zeydan’ı ve Neslihan Şedal’ı aday gösterdi.

Resmi adaylık başvurusunu ise Abdullah Zeydan yaptı. Türkiye’de 31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde DEM Parti, 28 puan farkla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması için seçimden 2 gün önce başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Başvurunun ardından Zeydan’ın ezici oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen mazbatanın AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi.

Karar, ülke genelinde tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kentte binlerce yurttaş sokaklara çıkıp protesto gerçekleştirdi. Yurttaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, hukukçu, pek çok ünlü isim karara sert tepki gösterdi.

Başta Van olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır gibi çok sayıda kentte aralarında gazetecilerin de olduğu 200’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Siirt, Bitlis ve Van’da ise 15 günlük eylem ve gösteri yasağı kararı alınırken bir ilçede ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaşananlar büyük yankı bulurken Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan’ın memnu haklarının iade edilmesine karar verdi. Zeydan’ın haklarının iade edilmesi ülke çağında büyük sevinçle karşılanırken 4 Mart’ta (dün) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.