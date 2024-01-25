DEM Partili Bozan: AKP’li başkanın evinde 28 seçmenin kaydı var

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak hakkında "Hayali biçimde seçmen kayıtlarını Akdeniz ilçesine taşıdı. Belediye Başkanı Yenişehir ilçesinde oturuyor ama bacanağına taşınmış gösteriyor. 3+1 odalı evde 28 kişinin kaydı var" dedi.

Mersin'de AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yerel seçim öncesi belediyedeki bürokratların akrabalarının ikametini ilçeye taşıtarak seçmen kayıtlarında usulsüzlük yaptığını belirttti.

Sözcü'de yer alan haberine göre, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, yerel seçimde yapılan usulsüzlükler hakkında TBMM'de açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bürokratlar akrabaları ile birlikte hayali biçimde Akdeniz ilçesine taşındı. Kayıtlara göre Zabıta Müdürü 15 kişi ile aynı evde oturuyor ama bizzat gidip baktım verilen adreste ev yok’’ dedi.

Bozan, TBMM tutanaklarına da geçen konuşmasında şunları söyledi:

“Akdeniz Belediye Başkanı Gültak seçimi kaybedeceğini anlayınca usulsüz seçmen taşımaya başladı. Nüfus müdürlüğü ve İlçe Seçim Kurulu suça alet oldu, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü de suçu örtbas etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve belediye bürokratları, hayali biçimde seçmen kayıtlarını Akdeniz ilçesine taşıdı. Belediye Başkanı Yenişehir ilçesinde oturuyor ama bacanağına taşınmış gösteriyor. 3+1 odalı evde 28 kişinin kaydı var.”

“Başkan yardımcısı Onur Eryılmaz Gümüştok 11 kişi ile aynı eve taşınmış. İmar Müdürü Mehmet Kaytancı ve Destek Müdürü Mehmet Mavi’nin evinde toplam 42 kişi var. Yazı İşleri Müdürü Jale Öztoprak’ın evinde ise kayıtlara göre 35 kişi var. Bunlar hayalet çetesi Hayali seçmen tespitine ilişkin itirazlarda bulundum ama Akdeniz İlçe Seçim Kurulu reddetti. Çünkü tahkikatı yapan İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil de hayali seçmen… Onun da evinde 11 seçmen var.”