DEM Partili Bozan: Emniyet Müdürü’nün oğlu her ay belediyeden maaş alıyor

DEM Parti Milletvekili Ali Bozan, hayalet seçmen olduğunu tespit ettiği Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’in oğlunun Akdeniz Belediyesi Personel Şirketi’nden her ay düzenli maaş aldığını söyledi.

Seçim sürecinde 'hayalet seçmenleri' gündeme getiren DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Meclis'te dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Bozan, hayalet seçmen olduğunu tespit ettiği Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’in oğlunun Akdeniz Belediyesi Personel şirketinden her ay düzenli maaş aldığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Bozan, İçişleri Bakanlığı’na seslenerek, “Soruşturma için daha ne kadar ifşa edelim” dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DAHA NEYİ BEKLİYOR'

Gündeme ilişkin Mecliste açıklama yapan Bozan şöyle konuştu: “Hayalet seçmenlerden en çok göze çarpan biri Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’di. Bir ilçe emniyet müdürü seçmen kaydında neden usulsüzlük yapar? Neden kendisiyle birlikte ailesinin kaydını Akdeniz’e taşır? Elbette sebebi ayrıntıda gizli. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil’in oğlu Rıdvan Fil Akdeniz Belediyesi Personel şirketinden her ay düzenli maaş almakta. Daha ne kadarını ifşa edelim? İçişleri Bakanlığı önceki dönemde yapılan usulsüzlükleri araştırmak için daha neyi bekliyor?”