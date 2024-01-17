DEM Partili İrmez, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu: "Seçmen listelerinde usulsüzlükler yaşanıyor"

Meclis Genel Kurulu, CHP'li Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Toplantıda söz alan DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, seçmen listelerinde usulsüzlükler yaşandığını belirterek Şırnak ve ilçelerine, usule aykırı şekilde binlerce seçmenin taşındığını söyledi.

DEM Parti Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, yerel seçime sayılı günler kala seçmen listelerinde usulsüzlüklerin yaşandığını söyleyerek Şırnak ve ilçelerine, usule aykırı şekilde binlerce seçmenin taşındığını ifade etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, birleşimin başında DEM Parti, CHP ve AKP'li, milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, seçmen listelerinde usulsüzlükler yaşandığını söyleyerek Şırnak ve ilçelerine, usule aykırı şekilde binlerce seçmenin taşındığını belirtti.

KARAOBA VE GÜNEŞ ARASINDA GERGİNLİK

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Devlet Hastanesi'nden randevu almanın imkansız hale geldiğini vurgulayarak, AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e döndü ve "Doktorsunuz her gün 50 kişi sizi arıyor randevu alabilmek için" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Karaoba ve Güneş arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.