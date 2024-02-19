DEM Partili Pervin Buldan: Siyaseti bırakacağım

Eski HDP Eş Genel Başkanı, DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan siyaseti bırakacağını açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan, "Milletvekilliğim bittikten sonra artık siyaseti bırakacağım" dedi.

Artı TV'deki yayına katılan katılan Buldan, “Hiçbir şekilde siyasetin yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim” ifadelerine yer verdi.

İnsan hakları mücadelesini siyaset dışında farklı kurumlarda sürdüreceğini belirten Buldan şu sözlere yer verdi:

"Mücadele etmek farklı bir şey, elbette ki bu mücadele milletvekilliğinden ibaret değil, mücadelenin farklı yönleri farklı alanları vardır, bir yerinden tutarız. Bu mücadeley6i bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil tabii, onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var. insan hakları kurumları var. Bu kurumlardan bir tanesinde bu mücadeleye destek sunarım."

KENAN EVREN'LE ANISI

Buldan, programda, Kenan Evren'le karşılaşmasını da anlattı. Lise öğrencisiyken bir arkadaşıyla birlikte Hakkari'yi temsilen Ankara'ya gönderildiklerini aktaran Buldan, katıldıkları bir törende Evren'le karşılaştığını söyledi. Evren'in yakalarındaki Hakkari ismini görünce kendilerine, “Kuyruklulardan mısınız?” diye sorduğunu belirten Buldan, Evren'in ne kastettiğini anlamadığı için kendisine bir cevap veremediklerini söyledi.